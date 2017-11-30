优步被控设立秘密情报部门窃取竞争对手机密技术

英媒称，优步公司受到最新指控，被指运行着一个专门“窃取商业秘密”的部门。这家约车软件公司最近遭到了一连串严重指控，公司董事会被迫改组，估值受到冲击。
据英国《金融时报》网站11月29日报道，在优步与“字母表”公司的自动驾驶部门——“出行新方式”公司进行的涉及18亿美元的法庭大战中，上述消息被披露。优步被控窃取了对方的机密技术，用于自己的自动驾驶汽车项目。
在28日的庭审前听证期间，证人证词表明，优步与谷歌母公司之间的争端可能是优步不当采用对手研究成果的诸多行为之一。
举证之后，负责这起诉讼的法官威廉·阿尔苏普推迟了庭审。证人证词最初包含在优步公司全球情报部门的前经理理查德·雅各布斯提交的一封信件中。阿尔苏普说：“（这与优步的律师事务所）和在座的多位律师向我陈述的很多内容相互矛盾。”
阿尔苏普法官说：“凡是私设秘密体系的公司都非常可疑。”
优步公司一名发言人说：“今天的证词改变不了此案的是非曲直。雅各布斯自己今天在证人席上也说，他不清楚‘出行新方式’公司是否有任何商业秘密被盗取。”
优步公司安全部门雇员埃德·拉索否认信中提出的指控——优步公司偷偷摸摸地获取了其他公司的情报。这位资深风险和威胁分析师在法庭上说：“我们或我本人从未从事过窃取商业秘密的活动。我们从未在竞争对手机构内部收买消息人士。”
美国联邦检察官办公室告知本案法官：它认为这个部门的存在本身就是本案隐瞒的重要证据。
今年初已离开优步并与公司达成秘密和解的雅各布斯，描述了优步公司用于逃避目前及未来法律取证要求的复杂手段。
雅各布斯对法庭说，优步以450万美元与他达成和解，其中包括“协助”内部调查的费用。听证进行期间，优步拒绝发表评论。
优步公司面临着至少五起涉及其商业行为诸多方面的联邦调查，包括对该公司可能违反《反海外腐败法》的调查，以及对该公司从事竞争情报活动的调查。
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