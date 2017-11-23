杀人机器人军备竞赛或导致对平民屠杀

英国《明星日报》网站11月17日发表了题为《杀人机器人军备竞赛》的报道。
一名人工智能专家透露，美国、英国、俄罗斯、以色列等国正卷入一场打造杀人机器人军团的竞赛。
从自主射击枪械和无人机到遥控超级坦克，美国和俄罗斯的原型机器人已经打造成功并整装待发。而人形机器人上战场也不过是几十年内就会出现的事情——并为这个世界勾勒出可怕的前景。
英国设菲尔德大学的人工智能与机器人学荣誉教授诺埃尔·沙尔基对本网站记者说：“一场军备竞赛已经拉开序幕。”
沙尔基说：“我们现在看到，美国、以色列和俄罗斯（的杀人机器人军备竞赛）已经开始了。如果这些东西登场，那么它们随时可能意外触发战争。”
他还说：“怎样才能取缔它们？你完全可以把这些东西永远搁置起来，可它们只需再充一次电就能再次启动。”
如今，人工智能机器人正在全球掀起一股热潮。沙尔基教授担心，杀人机器人的研发可能也有着如此惊人的速度。因此，他正在领导一场禁止杀人机器人的全球运动。
在本网站披露了相关的最新进展——美国机器人做后空翻——后，这名专家警告说，俄罗斯的最新项目“绝对令人害怕”。
沙尔基表示：“还有很可怕的东西……俄罗斯人研发出了这个被称为‘超级坦克’的东西，而它是世界上最先进的坦克，领先很多。它绝对是一个拥有巨大破坏力的庞然大物，而且他们可以远程遥控它。他们还在努力以最快速度把它变成一种全自动的机器人。”
虽然自主武装机器人比人形机器人领先很多年，但沙尔基教授担心，可能出现的人形机器人也许会给世界带来灾难——导致对平民的大屠杀。
在警告杀人机器人的可怕后果时，沙尔基教授说：“这不可能符合战争法，它们能区分某个目标是军事目标还是民用目标吗？这是战争法的关键。”
他说：“杀死试图投降的人也是不允许的。我知道很多人以为投降就是举白旗，其实投降是指任何表明不再战斗的姿态，比如手无寸铁地躺在地上……但机器人无法对此加以区分。我个人最大的担心是，这会对全球安全造成怎样的破坏——因为一场此类武器的军备竞赛已经拉开序幕。”
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