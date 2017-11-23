上合组织将协调立场 为未来合作“划重点”

俄罗斯《消息报》11月21日发表题为《上合组织划重点》的文章称，上合组织成员国政府首脑（总理）理事会会议即将于俄罗斯索契举行。这次会议可能不会签署任何重大协议，但将给各方协调立场、在一系列重要方向上明确重点的机会。
文章称，11月30日至12月1日，上合组织成员国政府首脑（总理）理事会会议将在索契举行——今年夏天成为该组织正式成员国的印度和巴基斯坦将首次参加。俄罗斯总统上合组织事务特别代表巴赫季亚尔·哈基莫夫暗示，尽管没有签署任何重大协议的计划，但这次会议将给各方协调立场、在一系列重要方向上明确重点的机会。特别是落实目前搁置的道路运输协定和俄罗斯关于建立上合组织地方领导人论坛的想法，推动莫斯科提出的建立大欧亚伙伴关系的计划。
文章称，上合组织每年举行的政府首脑理事会会议主要侧重经济。尽管会上很少签署具体协议，但这种高级别会议有助于推动在部长和专家层面细致讨论的项目和议题。更何况这是上合组织的新成员国——印度和巴基斯坦首次与会，它们将融入组织的各方面工作。
哈基莫夫在介绍这次会议的主要目标时说：“会议的重要之处不在于签署并不总会被落实的文件，而在于达成共识和一致立场。”
索契会议的主要议题之一是讨论落实《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》的具体措施。该协议打算建立一个由六条线路组成的直达运输干线系统。它有助于显著提升物流水平，最终推动上合组织成员国和欧洲、东南亚的经贸合作体系。文章称，2014年签署的协议应在2020年落实，但事实上进展不大。
哈基莫夫指出：“机会是有的，但需要政府首脑们提供更多助力。协议中的线路已经确定，亟待形成具体机制。所以，现在的任务是尽快建立机制，而不是拖延。”
索契会议将讨论的另一项倡议是建立上合组织地方领导人论坛，这是车里雅宾斯克州州长鲍里斯·杜布罗夫斯基为推动地区间合作提出的。哈基莫夫表示，俄罗斯的伙伴们已经表达了对这个想法的支持，明年夏天上合组织成员国元首理事会会议时将形成文件。
文章称，这次会议将成为推动大欧亚伙伴关系的平台。在个别国家对其他地区一体化项目持谨慎态度的背景下，俄罗斯这个雄心勃勃的计划显得更有吸引力。
文章引述伊斯兰堡战略研究所上合组织专家的推测称，伊斯兰堡将在索契会议上号召所有上合组织成员国参与中巴经济走廊。
同时，另一个上合组织成员国——乌兹别克斯坦原则上不加入欧亚经济伙伴关系（塔什干将不结盟写进了国家外交构想）。
哈基莫夫说：“我们必须找到正确的算法，划对重点。其中之一就是，我们对大欧亚伙伴关系谈得越多，就越容易把这个想法卖出去。哪怕不写入最后文件，这个话题也会在闭门会议上讨论。”
文章称，更多议题将在会议召开前几天揭晓。《消息报》从上合组织秘书处了解到，最终议事日程将在会议前两三天在莫斯科举行的国家协调员会议上敲定。
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