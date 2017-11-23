普京力推“后IS时代”叙利亚和平进程

外媒称，俄美两国总统21日进行了长达一个多小时的通话，二人主要讨论了叙利亚问题。普京向特朗普介绍了他与叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的会面，这两位领导人一致认为联合国领导的叙利亚和平进程很重要。
与特朗普通话强调恢复和平
据“今日俄罗斯”电视台网站11月21日报道，普京对特朗普说，巴沙尔总统证实他将致力于在叙利亚推行政治改革，包括修改宪法。巴沙尔20日与普京在索契会面。巴沙尔还支持举行总统和议会选举这一想法，作为过渡的政治进程中的一部分。
报道称，俄罗斯总统告诉美国总统，俄罗斯、伊朗和土耳其三国领导人即将举行峰会，旨在找到进一步让叙利亚局势正常化的途径，同时为中东地区国家的政治进程作贡献。三边会谈定于22日举行。
克里姆林宫的声明说：“双方均表示满意，认为通话有实效且信息量大。”
白宫说，华盛顿再次表示支持11日在亚太经合组织峰会上发布的美俄联合声明。
在与普京通话后，特朗普对记者说：“我们热烈讨论了让叙利亚恢复和平一事，热烈讨论了朝鲜问题，热烈讨论了乌克兰问题。”
俄罗斯总统说，叙利亚政治危机的解决方案必须基于维护叙利亚的主权、独立和领土完整原则。
俄罗斯卫星通讯社11月22日报道称，美国总统特朗普称，他同普京进行了“极好的电话交谈”。克宫新闻处发布消息称，通话中交流了必须保持叙利亚主权、独立和领土完整的思想，这也是俄罗斯有关在索契举行叙利亚全国对话所倡议的目标。
向中东各国通报俄罗斯方案
另据俄罗斯总统网站11月21日报道，俄罗斯总统普京21日应以色列总理内塔尼亚胡的请求，与后者通了电话。双方就中东地区局势的发展前景，尤其针对叙利亚境内打击国际恐怖主义行动步入收尾阶段的当下，交换了意见。
报道称，普京介绍了他与叙利亚总统巴沙尔会晤的情况，以及俄罗斯、土耳其、伊朗定于22日在索契召开的阿斯塔纳进程担保国峰会的主要目的。交谈中提及了叙利亚全国对话大会组织工作的重要意义，此举意在为叙利亚各方对话提供进一步的动力，并于推动阿斯塔纳进程的同时，支持联合国牵头的日内瓦和谈。
他与内塔尼亚胡讨论了与位于叙南部的冲突降级区局势相关的现实问题。
俄罗斯总统网站11月21日还报道称，普京21日与埃及总统塞西通了电话。普京详细介绍了俄对叙局势最新发展态势的评估。
报道称，双方在通话中提到了在俄提议下举行叙全国对话大会的重要性。塞西高度评价了俄空天军在打击国际恐怖分子行动中所发挥的作用，表示支持莫斯科为落实阿斯塔纳和谈框架内所达成的协议，在政治外交以及人道领域所付出的努力。
报道还称，普京21日与沙特国王萨勒曼通电话，围绕中东地区局势交换了意见。他们讨论了叙利亚冲突长期调停的前景。普京指出，即将于近期在索契召开的叙利亚全国对话大会无疑会给叙利亚内部各派的接触联络、叙利亚问题的整个解决进程提供进一步的动力，同时也将推动联合国所牵头的日内瓦和谈。他们均希望即将于11月22日至24日在利雅得举行的叙利亚反对派会议也能推动上述目标的达成。
俄伊土已掌控叙问题主导权
此外据法国《费加罗报》11月22日报道，自“伊斯兰国”组织垮台以来，参与叙利亚战争的各方都为了恢复那里的和平而投身到一场短跑中。而在比赛中，俄罗斯、伊朗和土耳其已经领先了。克里姆林宫正在安排索契三方峰会，俄罗斯还希望与联合国支持下应于28日恢复的日内瓦谈判竞争。普京明白，现实政策会促使大多数国家让自己对叙利亚总统巴沙尔的立场变得灵活，他因而想要快速采取行动，目的是不让自己失去其军队在战场上赢得的优势。他想在日内瓦谈判之前造成身处优势中的叙利亚政权与力量被严重削弱的反对派之间的一种外交既成事实。
报道称，在叙利亚战争中，人们首先要承认的就是战场现实。而这里的战场被伊朗、俄罗斯和土耳其军队牢牢把控。加拿大历史学家玛格丽特·麦克米伦遗憾地表示，“当美国人撤离时，没有任何民主大国可填补空白”。俄罗斯军人2015年出兵叙利亚，改变了那里的局势，并挽救了大马士革政权。自“伊斯兰国”组织败北以来，伊朗武装力量每天都在加强其影响力。至于土耳其，它从2016年夏天开始就深入到了叙利亚本土。俄罗斯、伊朗和土耳其自从经常在阿斯塔纳就叙利亚问题进行磋商以来，就将该问题掌控在手，进而使西方大国变得不那么重要了。美国约翰斯·霍普金斯大学研究员埃利奥特·科恩认为，在美国，叙利亚问题过于被军人所把持，考虑的只是打击恐怖主义，“至于其他，没有任何战略”。至于欧洲，这三个国家根本就不听其意见。
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