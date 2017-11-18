巴拿马总统访华：望成为中国“最好朋友”

外媒称，巴拿马16日在北京为其首个驻华大使馆开馆。
据法新社11月16日报道，在庆祝设立这个“历史性”的大使馆的演讲中，巴拿马总统巴雷拉说，他关于“坚持一个中国政策”的承诺是从巴拿马人民的利益出发。
报道称，中国外交部长王毅在大使馆揭牌仪式上说，这是正确的决定，他提到巴雷拉在多年前访华时曾表示，期望成为中国“最好的朋友”。
巴雷拉说：“从今天开始，巴拿马的国旗将在中国的心脏——首都北京飘扬。”
据拉美社11月15日报道，巴拿马总统巴雷拉16日开始对中国进行国事访问，巴拿马与中国在今年6月12日宣布建立外交关系。
巴拿马政府消息称，巴雷拉的访问日程包括与中国国家主席习近平举行会谈、签署18项双边协议、为巴拿马驻北京大使馆和驻上海领事馆揭牌以及参加企业家论坛会议。
报道称，一个由部长、高官、政府顾问、议员和企业家组成的庞大代表团将陪同巴雷拉访问中国。巴拿马副总统兼外交部长德圣马洛表示，他们对此次访问“满怀期待”。根据双方签署的协议，巴拿马私人部门和中国企业之间将开展大量重要合作，“为我们国家带来投资和诸多益处”。
德圣马洛说：“这次访问将是真正的历史里程碑。”报道称，这位外交部长确认，双方签署的协议包括修建从首都巴拿马城到靠近西部边境的戴维的铁路项目。
根据政府消息，访问将在11月22日结束，双方感兴趣的议题包括建筑、旅游、通信、安全、能源、海洋产业等。
报道称，中国是巴拿马运河的第二大用户，还是巴拿马科隆自贸区的第一大商品供应国。
另据巴拿马《明星报》网站11月15日报道，一个由47名巴拿马企业高管以及民间人士组成的商贸代表团将陪同巴雷拉总统访华。
报道称，巴拿马贸工部强调，促进中巴双方的贸易和投资是这次访问的重点内容之一。该部门还透露，双边会晤将为贸易交流、吸引中国在巴拿马投资、基础设施项目的融资、促进巴拿马对华出口等方面的政策奠定法律基础。
报道称，巴拿马企业家们还将参加部分官方活动，包括在北京和上海举行的两场企业家论坛，预计将有100多名中国公司的企业家出席。此外企业家们还将出席在上海举行的巴拿马旅游节，中国旅游业的主要企业和运营商将会参加，中国是全球主要游客输出市场。
据报道，访问期间，巴雷拉总统还将努力吸引中国投资商投资科隆自贸区，以及开辟连接两国的新航线。
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