俄模特在华死亡时间扑朔迷离

俄罗斯未成年模特在华死亡事件出现新细节，或令局面大大复杂化并促使警方介入。
这名模特死亡原因起初被认为是脑膜炎或高强度工作引发的神经系统疾病。多名证人对年轻模特海外工作境遇的描述也支持这种说法：日程满满、几乎不睡觉以及长期处于紧张状态。
可当14岁的弗拉达•久巴的遗体被运送回国，国内专家开始调查后，上述推测便站不住脚了。实验室分析似乎表明，姑娘体内有生物毒剂。这既可能是出于偶然（如昆虫叮咬），也可能是有人故意下毒。
弗拉达•久巴被母亲送往上海工作，然而她本就不寻常的故事如今变得更加离奇。媒体援引莫斯科的医疗鉴定报道称，在久巴体内检测出某种毒剂。但久巴的母亲奥克萨纳对此全盘否认，并说鉴定结果尚未出来。
然而，下毒一说并非空穴来风。毒理学家霍涅利泽说：“能够杀死人的毒剂差不多有五百种。许多生物毒剂可能在几分钟、几小时或一两天内导致器官衰竭和死亡。一切要视毒剂的种类、身体情况和服用剂量而定。”
久巴也许吃下或喝下了引起致命反应的东西。
高等经济学院东方学研究室主任马斯洛夫指出：“许多外国人会在中国街头购买用各种昆虫幼虫制成的奇怪食物。当然，也存在被某种异国昆虫蜇伤的可能，这在潮湿天气下并不罕见，但对于体质弱、不习惯炎热环境的人来说是相当危险的。”
媒体报道称，“毒剂来源还有待查清”。奥克萨纳表示，女儿的死亡鉴定结论至少还要等待一个月才能出来。现在，这名俄罗斯模特的死亡案变得愈发扑朔迷离。
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