中国开发自己的数字货币：人们更倾向于无现金支付

外媒称，中国已经禁止了交易平台的比特币交易。这主要是因为比特币不受监管，政府无法对其施加影响。
据奥地利《标准报》网站11月22日报道称，眼下中国正在开发自己的数字货币。这当然是由政府来进行的。因为数字货币的迅速发展可能已经无法阻挡，而且在中国，人们对于数字趋势的态度也非常开放。这也体现在无现金支付上，中国此前在这方面大大领先。《2017年全球支付报告》指出，中国无现金支付增长达到63.2%。这主要是因为信用卡体系在中国从未像欧洲那样重要，因此人们更倾向于使用二维码和手机钱包来支付。
报道称，中国目前正在开发的这种虚拟货币据称也是以区块链技术为基础。
按照官方的说法，对中国央行而言，关键是打击利用这种新的数字货币进行的洗钱和偷税漏税行为。但保持对这种货币的影响力可能也是政府这一决定背后的一个考虑。
报道认为，此外比特币交易在其他地区可能会出现新的活力。芝加哥商业交易所集团计划于12月11日推出比特币期货产品交易。相关监管机构是否未加审查就批准了这一期货产品目前仍不清楚。成功完成期货合同将是数字货币比特币向着获得承认并成为主流迈出的一大步。
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