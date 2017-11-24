第四次工业革命来临？人工智能将消灭过时岗位

美媒称，无人驾驶汽车和卡车占领公路，机器人“操作”工厂。超级智能手机呼来优步公司直升机，将手机主人送到迅速扩大的城区。机器利用算法自学完成一度需要人类智慧才能掌握的认知任务，消灭了无数管理及工业岗位。
据美国《华盛顿邮报》网站11月22日文章，这就是技术进步导致的第四次工业革命重塑世界的愿景——多半会在未来五至十年内实现。今天，这个景象不仅在硅谷初露端倪，而且在巴黎的智库、中国的电动车工厂甚或在撒哈边沙漠周边都能看到。
21世纪，技术所带来的影响不同以往。过去，蒸汽机、电力和计算机诞生时，社会有数年时间适应技术带来的变化。今天，变化是随时随地的，瞬间就以数字化形式遍布全球。
世界各地各级政府突然认识到社交媒体、其他形式的算法以及人工智能已迅速超出了其掌控范围，甚至令其毫无察觉。
文章称，美国人今天的生活受技术影响的范围要远比过去几十年更为广泛。自动驾驶汽车、云（技术）以及送货上门的成群结队的无人机都是众所周知的概念了。但是，这些技术步步紧盯你我，这个现实的确令人措手不及。
本月，法国国际关系研究所在摩洛哥召开世界政策年会期间，一位发言者说：“中国不仅是全球工厂，而且正在成为全球实验室。”他指的是北京迅速发展的军用和民用人工智能技术。
文章称，美国政府置身事外，任凭市场力量发展具有全球影响的技术公司巨头。中国则选择了正面竞争。欧洲允许美国技术公司进入市场，对其加以管理而不是与其竞争。俄罗斯则把信息技术武器化，为军队、导弹和坦克增添社交媒体。
外交官和战略家已经开始探讨技术与国际事务的交集，希望找到办法，将冷战式威慑和军备控制协议原则应用到网络威胁领域。
也有人呼吁，政府应当开始想办法解决技术影响对国内劳工市场和日益脆弱的政治体系造成的紧迫问题。
文章称，人工智能和自动化在消灭过时岗位的同时也在创造新的岗位，新岗位常常需要持续不断的再培训和多种职业与场所转换。美国用人单位报告目前空缺610万个就业岗位，主要是因为求职者缺乏所需要的技能或就业流动性。
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