一个苹果一个梨！西媒：著名航空公司奇葩“素食套餐”引热议

西媒称，让素食主义者感到欣慰的是，除了餐厅和酒店，已经有越来越多的场所开始为他们提供适合的食品。例如，火车和飞机都会在旅途中为乘客提供包括素食在内的多种选择。然而，正如最近几天在推特网站上热议的一个特殊情况，这些菜单似乎并不能让所有顾客感到满意。
据西班牙《阿贝赛报》11月21日报道，一位名叫史蒂夫·霍格蒂的英国记者在推特上公开了一张“素食套餐”的照片。他留言称：“这架航班提供的素食套餐包括包在保鲜膜里的一个苹果和一个梨，还配有刀叉。”从照片上可以看出，这架航班提供的素食套餐的确只包含两个水果。
报道称，这则消息很快在推特网友之间传播开来。有人问霍格蒂到底是哪家航空公司提出了如此菜单，而他则直言不讳地说是哥伦比亚国家航空公司。这家公司成立于1919年，是全世界历史第二悠久的航空公司。如此身份和名气与照片中的素食套餐着实不相称。
报道称，面对形象危机，哥伦比亚国家航空公司很快作出反应。该公司在推特网站的官方账号上表示：“我们一向秉承服务至上的理念。请告诉我们到底是哪次航班，并通过私信的方式告知我们您的联系方式。这绝对不符合我们的标准，我们将尽快就此展开调查。”虽然该公司表现得很诚恳，但还是有很多网友针对霍格蒂的照片开起了玩笑。
哥伦比亚国家航空公司作出回应后，霍格蒂随即表示：“我只想告诉你们一些食谱。”一石激起千层浪，很多网友纷纷站出来和大家分享自己的经历。在一位网友公布的照片中只看到一个托盘中盛着几个水果。这位网友调侃道：“我在一架航班上要求提供素食，结果得到了这些。你的水果至少还包着保鲜膜。”看来如果哥伦比亚国家航空公司不想再一次在推特网站上招致冷嘲热讽，就必须认真对待包括素食者在内的每一位乘客的需求。
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