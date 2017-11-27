中国再降关税力促消费升级 海外代购“好日子可能要到头”

境外媒体称，中国财政部24日宣布，将进一步降低部分消费品进口关税，平均税率由17.3%降至7.7%。
据美国《华尔街日报》网站11月24日报道，根据公告，此次降税品种涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8位税号商品。
财政部称，上述调整自2017年12月1日起开始实施。
报道称，自2015年以来，为满足居民消费升级需要，中国已陆续降低了部分服装、箱包、鞋靴、特色食品和药品等消费品的进口关税。
财政部表示，此次降低消费品进口关税，紧紧围绕消费需求旺盛、国内一时供给不上的一些优质产品和特色优势产品，旨在丰富国内消费选择，引导国内供给体系转型升级。
报道认为，中国政府正力促消费转型升级，提升消费对经济的拉动作用。降低消费品进口关税，在促进消费升级的同时，也有助于引导消费从海外回流至国内。
另据日本《读卖新闻》11月25日报道，中国财政部24日宣布，自2017年12月1日开始，中国将降低日化用品、食品等部分消费品的进口关税，平均税率由17.3%降至7.7%。这对中国的消费者来说是利好消息，意味着进口商品价格将下降。日本等海外企业也有望借助此次关税下调，扩大在中国的销售。
报道认为，中国降低关税的目的在于彰显“推进自由贸易”的态度。美国特朗普政府把巨额对华贸易逆差视为问题，中国一直表示“将扩大从美国的进口”。
报道称，在日本引发“爆买”话题的智能马桶盖的关税，将从目前的32%降至10%。电动剃须刀、电动牙刷等小家电的进口关税也将降至10%。婴儿尿布及尿裤的进口关税将降至为零，唇膏、眼影等部分化妆品进口关税由10%降至5%。
第一生命经济研究所首席经济学家西浜彻指出，“对于日本企业来说，商机将扩大”。
此外据香港《南华早报》网站11月24日报道，为鼓励消费，中国宣布下调187种商品的进口关税。分析人士说，繁荣一时的海外代购将开始感到压力。
报道称，中国财政部在“黑色星期五”和“网购星期一”之际宣布了上述政策。对海外代购来说，“黑色星期五”和“网购星期一”这段时间是销售旺季。由于不需要全额缴纳关税，海外代购的价格更低。
报道认为，这项政策对海外代购的直接影响可能是有限的。去年10月，中国开始对普通美容、修饰类化妆品免征消费税，高档化妆品消费税税率由30%下调为15%。但由于中国消费者的旺盛需求，这些商品的价格并未大幅下降。
但分析人士说，由于中国一再承诺将通过下调关税来鼓励进口，海外代购也许好景不长了。
中国电子商务研究中心主任曹磊说，下调关税将扩大电商企业对海外代购的优势，因为在清关、检疫和仓储方面，普通贸易的安全性更高。
根据中国电子商务研究中心的数据，去年，约有4200万中国人通过跨境电商平台购买外国商品，消费总额约为1.2万亿元。预计今年通过跨境电商平台购买外国商品的中国消费者将达到5900万人，消费总额将达到1.85万亿元。
现年24岁的利奥妮娜·任（音）在米兰兼职做代购。她说，她也在关注上述关税新政的影响，但价格只是海外代购的优势之一。
任说：“许多中国买家都找我代购限量版或只能在当地买到的产品。”她说：“即使有钱，他们在中国也买不到这些产品。”
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