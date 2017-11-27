俄日举行联合海上演习：搜救落水者 反海盗劫持

塔斯社11月25日报道称，俄罗斯东部军区太平洋舰队新闻处25日发布公告称，舰队与日本军舰在彼得大帝湾举行了联合搜救演习。
公告指出：“在搜救演习过程中，代表俄罗斯的是太平洋舰队的‘维诺格拉多夫海军上将’号大型反潜舰、‘阿拉套’号救生拖船和BGK-2151海道测量艇，日本自卫队派出的是‘滨雾’号驱逐舰。”
公告称，“维诺格拉多夫海军上将”号在演习过程中动用了舰载直升机，在与日方军舰会合后，它统领了新组建的国际联合搜救队伍。两国军舰进行了通信联络演练，并操练了联合战术机动科目。
在施救海上伤者的科目中，卡-27PC直升机自军舰甲板起飞，开始搜寻模拟坠海人员的人体模型，发现目标后，将其救起并送入机舱，再交给日方战舰。而后，俄日两国海上检查队伍分别从高速行驶的小型船只登上太平洋舰队的大型海道测量艇，后者模拟的是早先被海盗劫持、部分船员已经离开的船只。
双方还完成了救援事故船只的科目：救援分队紧急登上“事故船只”，对起火源头进行勘察，“阿拉套”号救生拖船扑灭火灾，并将其拖回港口。
日本“滨雾”号驱逐舰于20日抵达俄太平洋舰队的主要基地符拉迪沃斯托克，在对该市进行非正式访问期间，两国军人展开了排球和乒乓球友谊赛，“滨雾”号也向当地市民及游客开放参观。
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