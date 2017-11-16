文在寅盼稳健发展中韩关系

韩媒称，正在东南亚访问的韩国总统文在寅11月14日造访菲律宾马尼拉新闻中心并发表此次出访成果。他表示，中韩已就先放下“萨德”问题，正常发展两国关系达成共识，期待下月访华时，双方能绕开“萨德”，共商稳健发展中韩关系大计。
据韩联社11月14日报道，文在寅表示，上次中韩首脑会晤期间，两国领导人提及“萨德”，这是在首脑层面对外交层面达成的协议进行确认，但这并不意味着“萨德”问题已完全解决。
报道称，文在寅说，中方仍不赞成部署“萨德”，一直坚持“萨德”侵犯中国安全的立场。而韩国的立场则是“萨德”不针对中国，只用于应对朝鲜核导，保护国家安全。
报道称，文在寅表示，如媒体所表述的，“萨德”问题可以说是被“封印”，在此后的各种领导人会谈以及与俄罗斯总理会谈过程中都未提到该问题。文在寅强调，在韩临时部署“萨德”是迫于安全形势严峻的考量，要最终决定部署还需经过环境评估，临时部署并非政治决断，而是根据法律程序作出的安排。
报道称，被问及日前与中国国务院总理李克强会谈中提到的韩国电动车电池企业对华出口壁垒问题时，文在寅表示这只是希望中方解决韩国企业面临的难题而列举的一个具体事例。
另据韩联社11月15日报道，韩国国务总理李洛渊11月15日强调中韩两国在历史和地理上注定的伙伴关系。眼下，这两个邻国正努力修复因为部署美国反导系统而受损的关系。
报道称，李洛渊在中韩关系年度论坛开幕典礼上说：“前总统金大中说过，韩美同盟是韩国的命运。我认为，中国是韩国的另一个命运。”
报道表示，这番话是在中韩两国最近同意修复关系后说的。一年多以来，因为首尔决定部署美国“萨德”反导系统，中韩两国关系相当紧张。北京称，这套系统可以用来对其进行监视。
报道称，李洛渊还说：“最近，中国和韩国因为韩国的安全与东北亚和平问题经历了一些困难。”这显然指的是“萨德”系统引发的紧张。他还说：“幸运的是，两国正在凭借东方智慧克服这些困难。”
报道援引了李洛渊的话，他说，这场争执要求两国拿出和平共处与共同繁荣的战略，既承认彼此的安全现实，也促进共同利益。他还说，矛盾还提醒双方信任的重要性。他说：“基于25年来取得的成就，中韩关系应当做好准备，跃向未来25年甚至100年。”
报道表示，李洛渊说：“通过这样的态度，韩国政府珍视中韩关系。我坚信，我们将得以利用两国悠久的历史、共同的文化和东方智慧，克服未来可能出现的任何困难。”
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