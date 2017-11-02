特朗普称认罪前助手为“骗子”

美国总统特朗普今天称，对他昔日的三位助手的起诉不证明他的竞选团队与俄罗断有过串通。
特朗普在发出的一系列推文中说：“‘假新闻’在加班。正如马纳福特的律师所言，没有‘串通’，（起诉书)提到的事情早在他加入竞选团队之前就发生了。”
一天前，他的前竞选总管马纳福特被指控搞阴谋和洗钱，与其曾为乌克兰一个亲俄政党进行游说有关。另一个认罪的案子表明特朗普的一位外交政策助手曾试图联系莫斯科。
特朗普还说：“没有几个人认识那个名叫乔治的年轻的低层志愿者，已经证明他是个骗子。查查民主党吧！ ”他指的是其竞选团队前顾问乔治•帕帕佐普洛斯，此人已经认罪。
特朗普的言论还暗示了昨天托尼•波德斯塔决定从他自己的公司辞职一事。
托尼•波德斯塔是游说民主党议员的高手，也是希拉里竞选委员会主席约翰•波德斯塔的哥哥，牵涉到为外国游说的问题。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫今天坚称，没有证据证明俄罗斯干预了美国选举。
据国际文传电讯社报道，拉夫罗夫在莫斯科举行的商界领袖会议上说：“你们知道，在没有任何证据的情况下，我们被指控不仅干预美国的选举，而且干预欧洲国家的选举。”
拉夫罗夫说，美国在利用“应对俄罗斯威胁的借口 ”，排挤俄罗斯在欧洲的商业利益。
【美国《华盛顿邮报》网站10月31日报道】有说法称，特别检察宦罗伯特•米勒针对特朗普竞选团队三名前工作人员的指控，证明俄罗斯干涉美国内政。克里姆林宫今日否认了这一说法，称其“毫无根据”且“荒谬可笑”。
莫斯科向来否认在2016年美国总统选举中起到了任何作用，并将针对俄罗斯的调查描述为特朗普的对手试图将希拉里败选一事合理化的尝试。
俄总统发言人佩斯科夫对记者说：“一些说法指责我们试图干涉美国选举，从一开始，我们就对这些毫无根据且未经证实的、对我们国家的指控感到困惑不解。我们不想参与这一程序中的任何部分，我们希望这些诉讼不会加剧已经甚嚣尘上的恐俄癔症。”
有人问，对特朗普竞选团队前顾问帕帕佐普洛斯的指控，是否证明俄罗斯官员曾试图干涉美国选举，佩斯科夫对这个问题予以驳斥。
他说：“这些都是荒谬可笑的指控，而且是毫无根据的。”
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