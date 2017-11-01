俄罗斯助推人民币终结石油美元 沙特或加入

俄媒称，如果中国货币最终成功取代了长期存在的石油美元，那美国只能怪罪自己。
据今日俄罗斯电视台网站10月28日报道，中国计划在年底推出人民币定价的原油期货合约是令人意外的。然而，俄罗斯的专家丝毫不感到奇怪。因为这一举措源自莫斯科自乌克兰危机后放弃了20多年来融入西方的努力。克里姆林宫指责乌克兰危机的灾难是美国和欧盟造成的，认为是他们削减俄罗斯在“近邻”影响力的尝试。
文章称，北京的计划是把“黑金”贸易从石油美元转为提议中的石油人民币。这会让人民币在国际上更有吸引力并为中国提供更强的能源安全保障。然而，最大的赢家很可能是莫斯科。因为任何对美元地位的削弱都减损了美国通过制裁向俄罗斯发动经济战的能力。
文章认为，作为世界上最大的石油生产国，俄罗斯对中国至关重要。而且反过来，作为全世界最大的原油进口国和体量最大的经济体（通过购买力平价测量），中国是唯一有能力挑战美国金融霸主地位的国家。
文章称，当然，俄罗斯和中国不能独自实现他们的目标。因为如果石油人民币要成功也需要其他重要的产油国的支持。虽然伊朗、印度尼西亚和委内瑞拉表达了对这一项目的兴趣，但关键是要吸引阿拉伯国家用人民币交易。而这实际意味着与沙特阿拉伯的合作是重中之重。
近年来，美国和沙特关系有所破损。华盛顿对其页岩气的支持压低了石油价格并令沙特遭受严重损失。事实上，沙特与俄罗斯关系缓和的首要原因是阻止能源收入进一步下滑的愿望。因此，本月早些时候，沙特国王萨勒曼对莫斯科进行了历史性的访问，而石油人民币的计划肯定在议事日程之中。
报道称，消息灵通的分析人士坚称沙特人将加入计划：“我认为即将以人民币定价石油，而且一旦沙特人接受，随后其他石油市场都将跟随。”高频经济信息社首席经济学家卡尔·温伯格对消费者新闻与商业频道说。
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