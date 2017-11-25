俄罗斯经济复苏似乎结束

2018年，俄罗斯工业很可能不会出现突破。不仅如此，明年的工业增长或将低于今年。俄对外经济银行副行长安德烈•克列帕奇做出了上述预测。
此前，多位国内经济学家都对政府的工业增长预期持怀疑态度，认为即便在最好的情況下，俄罗斯工业也面临“数年停滞”的威胁。
同时，工业还是有增长潜力的。相对较低的产能利用率说明了这一点。俄罗斯工业产能的平均利用率为66%，几年前为70%。经济学家强调，在一些部门，只有三分之一的生产设施在运转，其中一半还是老旧设备。
克列帕奇昨天统一俄罗斯党“增长火车头”项目公共理事会会议上说：“ 2018年工业不会有任何突破。我国今年的工业增长现在就已刹车，2018年的增长多半还将低于2017年。”
统计数据也印证了对外经济银行代表的担忧。例如，据俄联邦国家统计局通报，俄工业产值2017年10月同比增幅由9月的0.9%降至零。
而这意味着，俄罗斯也未必能实现国内生产总值增长的预期。
在官方工业数据发布前，许多经济学家便注意到工业生产放缓的趋势。盖达尔经济政策研究所行情调查实验室主任谢尔盖•楚赫洛表示：“ 10月的调查数据显示，俄工业摆脱2015年至2016年危机的脚步将进一步放慢。”
俄罗斯现有的产能利用率低的问题也导致工业增速缓慢。
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