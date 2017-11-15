美政府限制采购中国监控设备

美国孟菲斯警方通过一些中国产的监控摄像头巡视街头犯罪行为。美军用它们监视密苏里的一个基地。中国产监控摄像头的民用型号在美国家庭和企业里随处可见，就连美国驻喀布尔大使馆一度也安装了这些摄像头。
所有这些设备都是由杭州海康威视技术股份有限公司生产的。中国政府背景的企业持有该公司最大股份。海康威视受到了中国政府的扶植，在这个过程中，该公司逐渐成为全球最大的监控摄像头制造商，其监视设备在法国机场、爱尔兰港口以及巴西和伊朗的场所均有使用。
不过，海康威视的迅速崛起、该公司与中国政府的关系以及美国国土安全部发出的网络安全漏洞警报，引起了美国和意大利官员对海康威视设备安全性的担忧。
美中经济与安全评估委员会主席卡罗琳•巴索洛缪表示，这些监控摄像头出现在美国军事设施以及一家高度敏感的美国大使馆令人震惊。
由于担心这些设备可能被中国政府用于监视美国人，美国一些安全设备供应商或拒绝销售海康威视摄像头，或对采购加以限制。
负责监督660亿美元政府采购交易的美国总务管理局将海康威视剔除出其自动批准的供应商名单。今年5月，美国国土安全部发布网络安全警告，称海康威视部分摄像头存在安全漏洞，很容易被黑客所利用，并对这—漏洞给出最差安全评级。
海康威视称，该公司的设备安全可靠的，公司遵守其所有开展业务地区的法律，而且与美国国土安全部合作弥补了该部所指出的缺陷，该公司无法以任何方式获取或者控制摄像头的内容。
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