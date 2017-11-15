御敌于国门外 西媒称法军利用西非国家军队在非洲反恐

据西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站11月13日报道称，利用FC-G5S，法国决定在非洲萨赫勒地区开始新的军事冒险。FC-G5S是萨赫勒五国集团联合部队的缩写，该部队得到联合国安理会的支持，将拥有来自布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔的5000名士兵。随着它的第一次行动的展开，关于这支部队的真正目的、资金状况和行动能力的猜测也随之涌现。无论如何，一支部队并不足以解决该地区的不稳定和不安全问题。
FC-G5S今年9月份在马里中部塞瓦雷设立总部，并分别在毛里塔尼亚、尼日尔和乍得设立三个分部，就像分布广阔的指挥中心一样，部队的任务范围也极其广泛：不仅要维护共同边界的安全，还要打击在萨赫勒地区活动的恐怖主义集团和犯罪帮派。部队的主要活动区域是毛里塔尼亚-马里、尼日尔-乍得以及马里-尼日尔-布基纳法索的共同边界。在马里-尼日尔-布基纳法索，FC-G5S已经开始干涉行动。
法国的足迹不仅留在地面上，还体现在外交领域。事实上法国不得不通过外交努力来克服美国的阻挠，美国反对联合国安理会支持这样一支指挥权如此广泛的联合部队。
显然法国是在该地区存在最多利益的国家，它最了解当地部队在维护如此广泛地区安全方面的弱点。因此法国积极开展外交寻求支援，尤其是经费预算支持。部队筹建成本和第一年的行动经费预算已经达到4.23亿欧元。最重要的一笔援助最终可能还是来自美国，因为4名美国军人死亡，美国正在重新调整萨赫勒地区的安全战略，10月30日美国宣布为FC-G5S提供大约6000万欧元资金。
但资金问题并非是对这支部队未来提出的唯一疑问。一方面必须强调FC-G5S并非一支全新的部队，而是在法国和其他国家的直接帮助下，在成员国部队中添加联合指挥机构，提高它的协调性。其实这些武装部队缺乏行动能力，根本无法保障本国的安全，且邻国之间互不信任，而且没有阿尔及利亚的参与。此外这些部队并不尊重人权和保护平民，还曾有过多种暴行。
不幸的是，无论是萨赫勒地区还是整个非洲，在西方国家眼里，它们仅仅代表安全威胁，主要问题是恐怖主义、人口流动和非法走私。这就导致应对方案明显带有军国主义，毕竟FC-G5S只是法国的最新尝试，实际上美国早就开始了这条道路，在十年前重启非洲司令部，加强在萨赫勒地区的特种部队部署，并增加对当地部队打击恐怖活动的支援。
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