白礁岛主权再掀争端 马来西亚一部长炮轰李显龙

吉隆坡讯，马来西亚青年及体育部长凯里强烈谴责新加坡总理李显龙有关马来西亚政府要求国际法庭重新探讨白礁岛主权的决定，是出于为即将来临的大选而做出具有政治目的的决定，指后者这番谈论是非常不负责任，并且将会破坏两国日愈良好的关系。
“我要告诉新加坡总理（李显龙）和新加坡政府，大马政府视国家原则，包括白礁岛主权在内是一个非常重要和严肃的课题，而不是一个可以被用作为大选时搬出来玩弄的课题或政治目的。
我们要求国际法庭重新检视白礁岛的主权问题，是因为基于最新的发现，因此这完全与大选无关。我们早在今年初就已经向国际法庭申请重新审视白礁岛主权问题，而有关最新的发现则是在去年，完全与大选的时机无关，何况我们至今都还不知道大选会在什么时候。 ”
李显龙昨天在执政的人民行动党大会上，谈及外交议题时说，新加坡与马来西亚和印度尼西亚两国的关系良好，也与两国展开多个大型项目。不过他提醒，新马和新印关系错综复杂，“时不时会冒出一些议题”。
他说，马来西亚今年2月入禀海牙国际法院，要求复核2008年的白礁主权裁决。李显龙指出，这是个“旧议题”，法院也已给出最终的判决，但马来西亚却选择旧事重提。“我不清楚马来西亚的动机是什么，但他们即将迎来大选，（申请复核白礁判决）或许与这有关。”
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