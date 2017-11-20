第5撞！美海军第七舰队又一驱逐舰发生撞船事故

“今日俄罗斯”电视台网站11月18日报道称，一艘美国海军驱逐舰在日本东海岸的相模湾与一艘日本拖船相撞，这是太平洋舰队今年第5次发生此类事故。
美国海军第七舰队在一份官方声明中表示，这艘拖船今天在失去推动力后漂向“本福德”号驱逐舰（DDG-65），造成轻微损伤。
声明中写道：“两艘船都没有人员受伤，‘本福德’号驱逐舰遭受的损失很小，包括舰体一侧的刮擦，目前正在等待全面损失评估。”“本福德”号仍在海上，而日本拖船则被拖到了横须贺的一个港口。美国海军表示将对该事件进行调查。
这是今年发生的第5起此类事故，这些事故中有两起造成了人员死亡。第一起事故发生在1月31日，当时“安提坦”号导弹巡洋舰搁浅，在东京湾泄漏了4200升油料，造成约420万美元的损失。第二起事故发生在5月9日，当时“张伯伦湖”号导弹巡洋舰与一艘韩国渔船在日本海相撞。
6月17日夜间，“菲茨杰拉德”号驱逐舰在横须贺西南部与一艘菲律宾集装箱船相撞，导致7名士兵丧生。舰上发生了泄漏，7名水兵被发现淹死在舱中。该舰3名指挥官后来被撤职。8月21日，“约翰·麦凯恩”号驱逐舰在新加坡海岸附近的马六甲海峡撞上一艘商船。由于海水灌入密封的船舱，10名水兵被淹死，另有5名水兵受重伤。
本月早些时候，美国海军宣布将进行提高水兵海上技能的改革，因为此前的评估显示，太平洋舰队的舰艇官兵训练不足且劳累过度。
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