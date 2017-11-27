越南拟出售最大国有啤酒公司 市值约为87亿美元

美媒称，越南政府启动了为该国第一大啤酒公司较大份额股权寻找潜在投资者的进程，希望能在未来几周内达成一项价值数十亿美元的协议。
据美国《华尔街日报》网站11月24日报道，越南政府官员24日在新加坡会晤了投资者，为吸引外界对国有啤酒公司西贡啤酒和饮料公司（Sabeco）的兴趣做宣传。该公司已在越南上市，市值约为87亿美元。
越南政府目前拥有Sabeco近90%的股份。视投资者的兴趣而定，越南政府可能出售Sabeco逾半数的股权，放弃自己的多数股东地位。
一位政府高官称，在未来几天于新加坡、伦敦和胡志明市举行的巡回推介活动结束后，政府将决定确切的股票出售数量。他表示，政府的计划是在年底前出让较大比例的Sabeco股权。
Sabeco受外资持股比例不得超过49%的规定约束，这意味着如果一家外国企业想要购买越南政府出售的全部股份，政府可能需要对这一规则作出调整。
如果一项涉及Sabeco多数股权的交易达成，将成为越南规模最大的国企出售交易。该国政府通过放松所有权比例限制向外资开放本国经济的计划可能也将更具吸引力。
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