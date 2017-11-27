阿根廷失联潜艇牵动全球：14国4000余人联合搜救

埃菲社11月25日报道称，阿根廷潜艇“圣胡安”号失踪已达10天，阿根廷海军依然没有关于潜艇及艇员下落的任何消息。更令人担忧的是，预计从11月26日开始的恶劣天气或将使搜救工作变得愈发困难。
仍然没有任何消息
阿根廷海军发言人恩里克·巴尔维表示：“我们依然处于一个希望与失望交替的阶段。我们不会作任何推测和假设，而是坚持在准确信息的指引下展开工作。我们正在竭尽全力搜寻潜艇的下落。”
巴尔维表示，目前依然没有关于潜艇下落的任何消息。因为虽然最近的天气情况有助于搜寻工作，但是需要搜寻的区域太广阔。据他说，11月25日的风力处于一般水平，海浪也没有超过3米，但从26日开始，情况将变得更加复杂，让撒网式搜寻工作的效率大打折扣。
然而，搜救工作不会停止，目前工作重点集中在潜艇最后与基地取得联系的区域水下200米至1000米深处。目前已经有大约4000人投入搜救工作，总共出动了数十个海上和空中搜救队伍，搜救人员来自阿根廷和其他13个国家。24日，巴西海军和俄罗斯海军都加入了搜救大军的队伍。
巴尔维还表示，预计25日晚一艘搭载美国深潜救生艇的船只将启航驶向事发海域。这艘深潜救生艇可以潜到水下600米深处。
出事之前“状态良好”
美联社11月25日报道称，阿根廷海军25日坚称，失踪潜艇在出发执行训练任务时似乎状态良好，尽管人们担心该潜艇后来在水下发生了爆炸。
海军发言人恩里克·巴尔维25日在一次记者会上说：“在出发的两天前对整个运行系统进行过检查。如果没有进行检查潜艇是不会出海的。如果说潜艇出发了，那是因为潜艇状态良好，已具备出发条件。”
巴尔维说，该潜艇的艇长11月15日曾报告蓄电池舱出现电子故障，但他后来通过卫星电话表示，问题已解决，他将朝马德普拉塔继续水下航行。
此后，阿根廷军方便再也没有与“圣胡安”号潜艇取得联系。尽管在加紧开展搜救工作，但尚未发现该潜艇的踪迹。
多国提供搜救支援
俄罗斯卫星通讯社11月25日报道称，阿根廷海军发言人恩里克·巴尔维24日表示，在俄罗斯和美国提供的帮助下，阿根廷海军可以在水深不超过6000米的范围内搜索失踪潜艇，但救援工作只能在水深不超过600米的范围内进行。
据一家阿根廷电视台的报道，巴尔维称：“今天夜间，俄罗斯将把能够在水深达6000米处搜索的电潜艇运来，但该潜艇不能进行救援。至于救援，可以在美国潜航器的协助下在水深600米的范围内进行。”同时，巴尔维认为，搜索区内水压异常区与“圣胡安”号命运有关的深度在200至1000米之间。
阿根廷退役上校、潜艇搜寻行动后勤协调员帕洛梅克24日晚向卫星通讯社表示，俄罗斯派往阿根廷协助搜寻“圣胡安”号失踪潜艇的安-124运输机已于当地时间24日晚间降落在里瓦达维亚海军准将城。
俄罗斯国防部24日表示，俄海军专家小组已飞往阿根廷参与搜寻潜艇工作。俄罗斯海军“琥珀”号海洋调查船也已前往阿根廷。该船上装备了两台可以在6公里深处进行勘测的深水仪器。
美国海军表示，已经部署装有声呐的无人水下潜航器加入搜索。参与搜索的还有巴西、智利、英国等国的舰船和飞机。
艇员家属备受煎熬
路透社11月25日报道称，尽管多国进行了联合搜索，11月15日在南大西洋失踪的阿根廷潜艇还是没有任何踪影。对44名潜艇艇员的家人而言，亲人永远不会回来的可能性越来越大。
据报道称，在该潜艇最后已知位置附近检测到的水下声音显示，该潜艇可能在报告供电系统出问题后发生内部爆炸。
但海军发言人恩里克·巴尔维表示出于对艇员家人的尊重，他拒绝证实现在广为流传的看法，也就是所有艇员已经遇难。巴尔维对记者说：“我们现在所处的阶段既有希望，又没有希望。我们不会对确实已知事实以外的情况进行推测。”
与此同时，潜艇艇员的家人正备受情感上的折磨。阿根廷心理学家吉列尔莫·布鲁赫施泰25日接受电视采访时说：“失踪艇员的亲友面临的问题是还不能开始哀悼，因为艇员们依然下落不明。他们很可能已经不在了，但还没有被正式确认‘死亡’。”
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