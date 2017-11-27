“黑五”让亚马逊创始人贝索斯身家破千亿美元 比肩盖茨

外媒称，亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯本来就已排在亿万富豪排行榜的最前列，但“黑色星期五”令他的资产再次大增，眼下他与比尔·盖茨同属一个级别。
据德国新闻电视频道网站11月25日报道，据彭博新闻社统计，这位亚马逊创始人的资产已达到1000亿美元。这样，53岁的贝索斯成为微软创始人比尔·盖茨之后首个跨越这一门槛的人。
24日亚马逊的股价上涨2.58%，从而令贝索斯的资产大增。“黑色星期五”出色的业绩令投资者信心大增。
贝索斯10月就曾因所持的亚马逊股份增值而取代盖茨占据富豪榜榜首位置。
贝索斯自称每年会出售价值10亿美元的股份，以便为其太空飞行公司蓝色起源公司提供资金支持。
彭博社是根据公开的公司股份和交易材料估算贝索斯的资产的，它自己也表示，要为蓝色起源公司等估价就十分困难。亚马逊没有就贝索斯的资产状况发表评论。
另据英国《独立报》网站11月25日报道，得益于“黑色星期五”购买季的消费狂潮，亚马逊创始人贝索斯的个人财富猛增24亿美元，从而成为全球最新的和当前唯一的千亿美元富豪。
由于人们乐观地认为，亚马逊的价值在这一消费热潮中将会增加，这家网上零售商的股价飙升了2%，从而使贝索斯的财富攀升到了新高度。
数据显示，由于消费者抢购打折商品，与去年的同一天相比，本次“黑色星期五”互联网上的整体销售额增长近1/5（18.4%）。
截至23日，今年贝索斯的财富增加了326亿美元，“黑色星期五”前落入口袋中的24亿美元使贝索斯稳居全球首富的位置。
紧随贝索斯之后的是比尔·盖茨。盖茨的个人财富曾于上世纪90年代超过1000亿美元，是全球首位千亿富豪，当时微软公司的股价创下新高。
盖茨目前的个人财富预计为868亿美元，但分析人士说，如果他不曾放弃7亿股微软股票并向慈善机构捐款29亿美元的话，盖茨目前的财富将达到1500亿美元。
直到今天，贝索斯还从未捐献过任何个人财产。但他曾于今年6月在推特上表示，想利用他的财富帮助他人，正在考虑使用什么样的方式分享财富。
贝索斯在推特上写道：“我在考虑，希望我的慈善活动的主要目标是帮助此间的人们，马上，短期，既能满足人们的迫切需要，又能产生持久影响。”
贝索斯的推特账号共有22万名粉丝，此条推特一发出，立刻赢得了2.2万个点赞和近5万条评论。
但迄今为止，这位亚马逊创始人尚未透露是否已分享任何个人财富。
22年前，贝索斯辞去纽约的对冲基金经理工作，在自家地下室创办了亚马逊。
据美国有线电视新闻网报道，亚马逊目前是全球最大的网上零售商之一，今年4月其市值为4300亿美元。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost