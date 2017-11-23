中马合作培养马来西亚铁路人才

2日与马来西亚铁路衔接公司、马来西亚彭亨大学签署协议，共同实施中马铁路人才培训合作计划，以促进中马合作马来西亚东海岸铁路项目建设以及马来西亚轨道交通的发展。
中国交建将为培训项目提供资金支持，马来西亚高等教育部指定彭亨大学实施培训项目。项目首批50名学员已于今年9月开始为期3个月的培训，第二期培训计划今年12月开始。至2022年，这项合作计划预计共将培训3600名学员。培训项目课程将由北京交通大学和西南交通大学设计。
出席签约仪式的马来西亚高等教育部长伊德里斯向中国交建等培训项目的参与方表示感谢。他说，人才培训合作计划向马来西亚的毕业生提供了学习技术的机会。
东海岸铁路项目业主、马来西亚铁路衔接公司首席执行官达尔维斯表示，中马铁路人才培训合作计划旨在通过正式授课和在职培训的方式为马来西亚培养铁路人才，以促进东海岸铁路项目以及马来西亚今后重大轨道交通项目的实施。
中国交建东海岸铁路项目总监房真如说，中国交建希望能将全部培训项目毕业学员安排到项目上，成为项目实施团队的成员，在协助项目更好实施的同时，也给当地创造更多就业机会，实现双赢。
东海岸铁路项目由中国交建承建，规划总长688公里，合同金额550亿林吉特（约合128亿美元），工期为７年，客运设计时速为160公里，货运设计时速为80公里。项目开工仪式今年8月在马来西亚关丹举行。（新华社）
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