活体人头移植手术难获成功

在2015年的一次演讲中，塞尔焦•卡纳韦罗发表了大胆、令人无限向往的声明：他发誓，到2017年他会操作第一例人头移植手术。要是留意今天的热门新闻，你也许会认为他真是言出必行。
然而，他不是这样的。卡纳韦罗没有完成人头移植手术，他将来能做成这件事的可能性也微乎其微。再说一遍：目前没有人能成功完成人头移植。
那么，头部移植的难点在哪里？科学家和医生们大多会说，最好把时间用在完善我们用来解决问题的医术上。然而，如果一次手术就可能让四肢瘫痪的人恢复行走能力，那就太棒了。既然如此，为什么没有成群成群的人在研究这个呢？
有些器官移植起来相对容易。以心脏为例。没错，心脏手术本质上非常危险，但是医生只需把寥寥数根血管与受体血管系统缝合起来。
相比之下，迄今为止，医生从未成功地把完全分离的脊髓缝合起来。要让完全断离的脊髓恢复功能，需要接驳数以百万计的神经连接，这是非常困难的。
2017年，我们刚刚开始进行这样的手部移植：把手部神经连接起来，使其良好运行，而不是摆设。如果在全躯体方面实现同样的技艺那将是里程碑式的成就。
另一个问题是大脑，这是一个独特、脆弱的器官。如果失去供血，短短几分钟大脑就开始退化，并且无法修复。
刚刚摘取的心脏放置在冰块中，用飞机运至异地，移植到它很快要称之为归宿的胸膛内，是可以的。
但是大脑即便在低温条件下、在静止状态下能够坚持到让医生把它从原来的供血系统摘取出来然后一丝不苟地完成缝合，使它拥有新的躯体供养吗？
看上去不大可能，特别是考虑到这样一个事实，即大脑但凡受到一点儿损伤，整个移植就没有意义了。人们为什么说卡纳书罗完成了头部移植？
卡纳书罗所谓的“成功”移植是在两具尸体身上完成的。但是只有医生在死人身上演习过关并且真正在活人身上完成后，手术才被认定为成功。
卡纳韦罗宣布在一具尸体上进行了18小时的手术，还说下一步要
用脑死亡的器官捐献者操作这一手术。不过目前看来，更大的可能性是，这位外科医生只会说空话。
相比发表论文让科研同行们审阅，他更愿意向媒体宣扬所谓的成功，就可以说明这一点。如果他确确实实想出办法，把两根没有任何关联的脊柱连接起来，那么究竟为何不与研究脊柱损伤的外科医生分享他的办法呢？
不管怎样，有一点是确凿无疑的。即便头部移植有挽救或者改善生命的潜力，人们也会对多得多的可行手术和疗法进行研究。躯体移植变成常规治疗是极不可能的，甚至可能永远不会成为现实。
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