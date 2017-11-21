巴雷拉在京强调：“一个中国”是巴拿马长久国策

西媒称，正在中国进行访问的巴拿马总统巴雷拉11月18日在北京表示，巴拿马与中国建立的外交关系未来将保持下去，即使他所在的政党输掉2019年的大选。
据埃菲社11月18日报道，巴雷拉11月18日在中国现代国际关系研究院发表了演讲。他说：“当我们的政府作出决策（同中国建交）时，得到了巴拿马人民和所有政党百分之百的支持。应该说，这是一项将持续有效的国家决策。”
巴雷拉表示，他领导的政府获得了首次承认“一个中国”原则的“历史性机遇”，断绝了同台湾当局的关系。
报道称，以往的多位巴拿马总统都曾表示过有意同中国建交，但一直未能兑现诺言。直到巴雷拉任内，两国关系终于完成了这一重大转变。巴雷拉在演讲中强调，两国建交将有助于“中国进一步参与拉美地区和巴拿马的发展”。
报道称，巴雷拉与中国国家主席习近平11月17日在人民大会堂举行会谈，并共同见证了经贸、投资、产业园区、农业、旅游等领域双边合作文件的签署。此外，双方还就巴拿马参与中国主导的“一带一路”建设计划达成了合作共识。
巴雷拉表示，为“一带一路”提供支持的中国金融机构“很快将对巴拿马的物流、铁路等基础设施项目进行评估”。
巴雷拉说，两国合作的首批项目之一是修建连通中美洲的铁路，以便让所有中美洲国家的产品都能运达巴拿马的港口，并从那里通过海运向亚洲出口。他说：“在中国的技术和资金支持下，巴拿马拥有完成这一投资项目的资源和能力。”
巴雷拉指出，同中国的外交关系将有助于巴拿马推动地区和平。他强调，巴拿马的角色是地区的“冲突解决者”。巴雷拉认为，拉美面临的主要挑战包括贩毒、腐败、社会不公、移民潮以及如何实现地区的真正一体化。
中国现代国际关系研究院院长季志业说，中巴建交符合两国人民的利益。季志业称赞巴拿马是拉美开放程度最高的经济体，政治稳定、经济繁荣、社会和谐。
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