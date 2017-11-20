联合国报告要日本向慰安妇谢罪

联合国人权理事会对日工作组16日发布临时报告书，包含就日本人权状况提出的218项劝告。在“慰安妇”问题上，报告遵循了中国的主张，明确要求日本谢罪并对受害人做出赔偿。
该报告列入了 14日对日工作组审查会议上106个国家提出的劝告和意见的几乎全部内容。报告并不具有法律约束力。中国和韩国14日集中提出“慰安妇”问题，目的在于以写入联合国正式文件的形式对日施加外交压力。
该报告完全遵照中国的要求写明，“（日本)应当正视历史，诚恳地向慰安妇谢罪并进行赔偿”。针对“慰安妇”问题，临时报告书还加入了韩国的要求，“（日本)应当努力向下一代告知历史事实”，甚至原封不动地采纳了北朝鲜的要求，“对包括‘性奴隶’在内的人道主义犯罪负起法律责任并诚实应对”。
临时报告书在16日的工作组会议上获得通过。日本不久后将宣布接受其中的哪些项目。基于日本的表态，最终报告书将于明年3月在联合国人权理事会进行表决。
外务省16日做出了冷静的回应，“只要没有大范围的谬误，各国代表发言的内
容将会全部作为劝告内容写入报告书，不过这并不代表联合国的全体意志”。
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