中方否认放弃“美朝双暂停”立场

中国周五向朝鲜派出两年来最高级别的特使，旨在改善与朝鲜的关系。在此之前，美国总统特朗普上周呼吁北京向平壤施压，敦促该国停止核武计划。
据中国官方媒体报道，中共中央总书记习近平特使宋涛将赴朝鲜通报中共十九大情况并访问朝鲜。中国没有透露此行的更多细节，也没有透露宋涛是否会与朝鲜领导人金正恩会面。
韩国庆南大学朝鲜问题专家林乙川说，这次访问被视为“中朝关系的新起点”。他说，中国希望通过积极解决朝核问题，减少来自华盛顿的压力。
【《曰本经济新闻》网站11月17曰报道】题：特朗普期待中国待使访朝效果
美国特朗普政权正密切关注中国将如何应对朝鲜的核导开发问题。中国17日派特使访问朝鲜。特朗普政权眼下在关注中朝会谈的走向。
中国17日派遣中共中央对外联络部部长宋涛作为习近平的特使前往朝鲜，他将与朝鲜官员进行会谈。访朝的形式虽然是向同为社会主义国家的朝鲜通报10月中共十九大的内容，但核导问题也是焦点。
预计中方将通过宋涛的访朝，敦促朝鲜保持克制以及与美国开展对话。特朗普16曰发推特对中朝会谈表现出期待，称“(这是)一个大的举动。我们将关注会发生什么”。
【《印度斯坦时报》网站11月16曰报道】题：中国坚持自己的朝鲜问题解决方案，与特朗普表态迥异
中国周四否认放弃了其长期坚持的缓解朝鲜核危机的倡议。此前特朗普表示，北京已经同意放弃这个方案。
北京长期以来呼吁“双暂停”的解决思路，提议美国暂停在本地区的军事演习活动，而朝鲜暂停其核武器计划。然而结束了亚洲五国访问行程的特朗普周三表示，中国领导人已经放弃了这个方案。
但是中国外交部发言人耿爽说，北京在朝鲜半岛核问题上的立场是“一贯的、明确的”。耿爽在例行记者会上说，“双暂停”倡议和“双轨并行”思路是“当前形势下最为现实可行和合情合理的方案”。
他说：“我们希望各方认真对待和积极考虑中方有关倡议。”他补充说，使用武力不是解决半岛核问题的选项。
【《今曰美国报》网站11月16曰报道】题：美国是否是时候为消除朝鲜危机作出让步了？中国说是
中国提议美国向朝鲜作出让步，以换取朝鲜冻结其核武器计划。分析人士表示，这种做法或许无法阻止朝鲜已经大有进展的核计划，但可能是缓解紧张局势的最佳方法。
米德尔伯里国际研究学院专家态弗里•刘易斯说：“既然朝鲜已经进行了多次核试验和导弹试射活动，这种做法没有太多价值，但是可以缓解紧张局势。”朝鲜已经拥有可以打击美国在本地区盟友的核导弹。
中国周四表示坚持早前提出的“双暂停”倡议。而就在一天前，美国总统特朗普宣称中国已经放弃了这个倡议，转而赞同美国的立场，即要求朝鲜必须放弃核计划，然后才能获得美国的让步。
双方矛盾的表态反映了华盛顿对如何应对朝鲜和其领导人金正恩存在困惑。特朗普表示，中国向朝鲜施加压力对于美国对朝政策十分关键。
【俄罗斯卫星通讯社11月17曰电】白宫发言人桑德斯周四表示，美国总统特朗普在访华期间向中国国家主席习近平明确阐述了他在朝鲜问题立场，尽管双方对这个问题存在分歧，但仍将继续合作。桑德斯说：“双方都明确表达了自己的立场。立场各异。我们一致同意，尽管我们立场不同，但需要继续前进。 ”
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