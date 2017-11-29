“保密文化”掩盖美国会性侵丑行

在盛传美国国会几十年来任凭施虐者逍遥法外之际，国会正面临压力，必须终结听任议员私下秘密解决不当性行为指控的制度。
来自加利福尼亚州的民主党女议员杰姬·斯派尔称，国会山成了“不可宽恕”行为的聚集地。
她本月对国会某委员会说：“从‘你会是个好姑娘吗’之类的言语挑逗，到暴露生殖器的骚扰者，乃至隐私部位在国会中遭到摸抓的受害者，这些男男女女信任我，把自己的经历告诉我。他们要求的仅仅是我们解决国会的制度弊端。”
斯派尔正在发起立法，改革投诉程序。建议包括：对于动用纳税人的资金，利用现行规则解决指控问题的参议员和众议员，公开他们的姓名。
两党都在全力应付指控。特朗普总统与共和党领导人决裂，为罗伊•穆尔辩护。穆尔是亚拉巴马州参议院议员候选人，被控性骚扰了两名当时还是少女的女性。
民主党人对约翰•科尼尔斯案存在意见分歧。科尼尔斯是国会任期最长的议员，因积极倡导民权而享有盛誉。
上周传出88岁的科尼尔斯2015年曾动用纳税人的资金悄悄支付一名前女性助手27000美元，用以解决后者的指控。这名助手说，她因拒绝科尼尔斯的性挑逗而遭到解雇。
这些性骚扰指控引起人们关注保会的保密文化。批评者说保密文化掩盖了国会山的性侵者。
国会议员受到的不当行为指控由纪律办公室负责解决。纪律办公室要求指控者签署保密协议，并旦在协商后必须接受强制调解，只有这样他们才能提起正式投诉。
斯派尔女士说：“这是1995年制定的保护骚扰者的制度。这个程序对受害者不利。”
1997年以来，国会支付了至少1500万美元，用以解决260多起对国会议员和工作人员性骚扰及其他形式歧视行为的投诉。
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