中国部分松绑赴韩旅游

消息人士称，中国旅游当局周二决定，部分取消赴韩团队游的禁令，因为首尔和北京打算修复韩国部署美国导弹防御系统而遭到严重破坏的双边关系。
业内消息人士说，周二早些时候，中国国家旅游局在会议上作出决定，允许北京市和山东省的线下旅行社出售赴韩旅行团产品。
消息人士说：“这意味着中国将一个地区接着一个地区，一步步地取消赴韩游禁令。目前尚未在北京市和山东省以外地区取消禁令。”
不过，据说中国国家旅游局要求旅游团的行程中不得包含去乐天集团旗下公司，比如其酒店或免税店。这家韩国第五大集团受到北京施加的经济报复的巨大影响，因为它与韩国政府签署了换地协议，出让土地以部署“萨德”系统。
韩中两国于10月31日达成一致，将因部署“萨德”一事而持续一年以上的积怨拋诸脑后。之后，中国当局作出了最新决定。
在中国位于3月禁止其旅行社出售赴韩游产品之后，韩国接待的游客人数出现急剧减少。去年中国人占到赴韩旅游的1700万人次外国游客中的将近一半。
韩国外交部发言人说：“韩中人员交流是两国人民友谊和两国关系的基础，期待早日全面恢复两国各领域交流合作。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost