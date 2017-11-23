中国消费者日益选择健康饮品

太古饮料行政总裁贺以礼指出，中国消费者正越来越多地选择健康饮品，包括优质瓶装水和能量饮料，而放弃了可口可乐和芬达等经典软饮料。
“这一趋势在过去三四年中变得非常明显，"贺以礼说，“这些传统饮料将以个位数增长，而那些新兴饮料将以两位数增长。”
太古饮料是太古集团的分部，太古集团的业务遍及航空、地产和贸易。太古饮料自1965年收购了可口可乐公司在香港的装瓶厂后就是后者的重要商业伙伴。该公司是可口可乐在中国内地两家主要装瓶伙伴之一，另一家是国有企业中粮集团的上市子公司中国食品有限公司。
在近期可口可在华业务调整之后，中国食品有限公司现在主要在黑龙江、吉林和辽宁的城市经营业务，而太古饮料则在云南、广州和上海等南方地区运营装瓶业务。
贺以礼说，可口可乐负责品牌和产品的营销和广告活动，太古饮料则专注于发货和分销。
他说，中国南北方的消费模式没有很大差异，现在全中国都青睐更加健康的饮品。“我们现在销售中国约65%的碳酸软饮料，我们也是果汁产品的市场领导者，”他说，”但是我们还未成为其他非传统类型饮料的领导者，这是我们将努力实现的目标。”
乌特勒姆-卡利南-卡利登战略咨询公司的助理合伙人史蒂文•郭(音)说：“非酒精饮料这一领域的产品表现非常不同，总体的趋势是更健康的饮料。 ”
郭说：“例如，瓶装水和运动饮料都有两位数的增长，而碳酸饮料的表现总体上是平稳的。”
目前，中国的软饮料市场十分分散，以可口可乐、百事可乐和它们的国内对手如娃哈哈和农夫山泉等大型厂商为主。农夫山泉所生产的瓶装水售价一般在3元人民币左右。
同时，售价在10元左右一瓶的优质矿泉水如依云、斐泉和巴黎水等这些年来也建立了忠实的客户群。
中国品牌研究院研究员来丹鹏说：“这一领域不仅是百事和可口可乐等品牌的关键战场，也是雀巢和红牛的战场。”
他说：“展望未来，低糖或无糖、低卡饮料将成为这个行业中的主流趋势。”
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