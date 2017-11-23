组阁危机重创德“欧洲堡垒”形象

英国《金融时报》11月21日发表题为《联合政府谈判失败 默克尔面临政治危机》的文章称，这场政府危机使得她作为德国总理的未来产生变数，也使德国乃至欧洲陷入一个不确定的新时代。
政治危机史无前例
文章称，德国组建联合政府的谈判在周日晚破裂，但安哥拉·默克尔周一坚称不会辞职，表示她打算在新选举中再次竞选总理。她说：“德国需要稳定。”这场政府危机使得她作为德国总理的未来产生变数，也使德国乃至欧洲陷入一个不确定的新时代。
文章称，长期以来因稳定性而受到称赞的德国政治制度，现在面对史无前例的宪政局面，就连经验丰富的观察家也不确定德国该如何组建一个有效的政府。各方正在讨论的两个选项——少数派政府和重新选举——在战后德国是史无前例的。这场危机的导火索是自由民主党退出了与默克尔的保守政党集团和左翼绿党之间围绕组建执政联盟的谈判。
默克尔周一晚间说：“我做了我所能做的，我们真的取得了进展。”在被问及是否考虑辞职时，她回答：“从来不存在我应该承担个人后果的任何问题。”
默克尔说，她不太愿意领导少数派政府，也不惧怕新一届选举，她打算在新选举中再次竞选总理。
文章称，有些人指责默克尔造成了德国目前的困境。批评人士指出，她作为领导人在过去12年、特别是在2015年和2016年难民危机期间犯下的错误，削弱了执政联盟的支持率，导致在今年9月遭遇了自1949年以来最糟糕的选举结果。也有人认为，她在联盟谈判中的做法是自由民主党决定退出的原因。
重新投票结局难料
彭博新闻社网站11月20日报道称，周日的德国组阁谈判失败对总理安格拉·默克尔、对德国作为欧洲稳定堡垒的形象是一次重创。
文章称，经过与默克尔所属的保守派和左倾的绿党历时一个月的试探性会谈之后，富有魅力的自由民主党领导人克里斯蒂安·林德纳结果成为最薄弱的环节。周日午夜前后，明显精疲力竭的林德纳走出会议室，称讨论中的妥协方案让自民党不可能完成在竞选时作出的变革承诺：降低税率，打造更加具有适应性的劳动力大军，推行“有序的”移民政策——那是加强管控的委婉说法。
文章称，眼下人们正在就三种情形进行讨论：由默克尔所属集团和社会民主党人在最后时刻组成“大联盟”，社民党是上届政府里的小伙伴；重新选举；组建一个由默克尔领导的少数派政府。根据周日公布的一项民意调查结果，赞成组建大联盟的德国人占相对多数——49%。但社民党领导人马丁·舒尔茨和他的团队坚决反对，声称9月的竞选结果表明了选民不再想要这种联合。
文章称，重新投票对于在9月选举中取得好成绩的任何一方都不是理想的结果。民调显示各方的成绩与两个月前一模一样。就连在9月以13%的得票率吓坏了一些人的仇外民粹主义政党德国选择党也可能会在动荡局势中一无所获，因为选民很清楚没有哪个主流政党愿意与之合作。
影响德国主导地位
文章称，少数派政府虽然在德国是前所未有的，但看起来总比再举行一次非决定性的选举要好。至少不必浪费时间。在类似的情形下，西班牙曾在2015年和2016年接连举行了两次选举，最终组建了以马里亚诺·拉霍伊为首的中右派少数派政府——但浪费了10个月时间进行毫无结果的组阁谈判和无法给予选民任何新信息的竞选。
文章称，德国经济在蓬勃发展，但这是一个无需彻底政策变化的国家。消化2015年和2016年大量涌入的移民基本上是一项只需稍加立法干预的行政管理任务。那种变革是少数派政府就可以实现的。默克尔降低中产阶级赋税负担的举措也会得到广泛的支持。对德国来说，少数派政府可能会是一个相对而言让人感到舒适的选择，它能维持现状。
不过，它将至少在短期内摧毁德国在欧洲的主导地位。马克龙雄心勃勃的欧元区共同预算计划和其他促进欧洲团结的努力将依然是白日梦，而波兰和匈牙利的不开明政府会在嘲弄欧盟价值观念的同时感到更加安全。
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