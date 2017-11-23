英国脱欧首个可见结果：欧盟两机构从伦敦迁往法荷

外媒称，阿姆斯特丹和巴黎20日通过最后一轮投票的抽签争取到了受英国脱欧影响而离开伦敦的两大欧盟机构。阿姆斯特丹将迎来欧洲药品管理局，巴黎将迎来欧洲银行管理局，这两家机构在伦敦商业区卡纳里码头运转多年之后不得不迁址。
据法新社11月20日报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙当即发推文表示：“这是对法国吸引力以及法国对欧洲承诺的认可。”
报道称，这两家机构的最终选择都是通过抽签决定的，因为进入最终投票的两个城市得票数相同：竞争欧洲药品管理局的阿姆斯特丹与米兰平局，竞争欧洲银行管理局的巴黎与都柏林平局。
欧盟轮值主席国爱沙尼亚负责欧洲事务的高级官员马蒂·马西卡斯说：“一个大透明碗放了两个球，我负责抽取。”
报道称，这两家机构迁址吊足了27国的胃口，因为接待这些机构及其雇员和分支会带来相关的经济影响。共有19个城市角逐欧洲药品管理局，8个城市角逐欧洲银行管理局，为了避免这场竞争有损欧盟自英国宣布脱欧以来就竭尽全力彰显的团结，27国设计了一套非常复杂的投票程序。
一位外交消息人士透露：“幕后进行的谈判惊人。”不同国家的政府向他国争取支持，这场不记名投票是在20日布鲁塞尔部长级会议期间进行的。
据法新社报道，9月末，欧盟委员会对候选城市资格进行评估。候选城市进行了激烈的公关战，宣扬各自的优势，但表明各国进行了秘密“交易”的迹象少之又少。
欧洲理事会主席唐纳德·图斯克认为：“无论结果如何，真正的赢家都是欧盟27国。”他认为，这一决定表明欧盟国家在2019年3月末这一英国脱欧最终期限之前做好了准备工作。
欧盟委员会在投票结束后回应，这两大机构迁址是英国脱欧的“第一个可见结果”。
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