BBC：两中国男孩藏身车底颠簸80公里 只因想去找爸爸妈妈

英媒称，两名中国男孩藏身班车车底颠簸80公里的图片在网上引发对中国留守儿童福利的大声疾呼。
据英国广播公司网站11月27日报道，媒体没有透露两个孩子的名字。二人来自广西的一个贫困村子。他们想去找父母。他们的父母在相邻的广东省打工。
报道称，他们的老师在11月23日报告二人失踪，当天一处客运站的工作人员在一辆车底部发现了他们。
图片和视频显示，两名男孩全身沾满泥巴，紧贴在班车底部。
据中国媒体报道，两名男孩大约八九岁，当班车停在沿途的一处客运站时，安全员发现了二人。
因为路烂坡陡，二人跟车行驶了约3个小时。车站的安全员发现两个小孩藏在车底后大吃一惊，最后发现小孩身体无碍后才放松下来。
工作人员说，孩子身体比较瘦小，车底刚好有合适他们躲藏的地方。
工作人员说，两个孩子不愿回答问话，但最后经过了解，这两个孩子是想爸爸妈妈了，藏在车底想去找父母。
报道说，工作人员通知了两个孩子的亲属，当天晚上两人被接了回去。
英媒称，此事的图片被热传，许多网民用“心酸”来形容自己的感觉。
报道援引一名网民的话说，目前在中国有不少儿童在很小的时候就与父母分离。谁照顾他们，谁在寻找解决他们问题的办法？还有网民呼吁，应给予留守儿童更多关注。
报道介绍说，这些农村儿童的父母前往城市打工。许多留守儿童同祖父母住在一起。此事中的两名男孩在学校寄宿。
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