西班牙前高官：美撕毁伊核协议将信誉尽失

西班牙《国家报》网站10月29日发表西班牙前外交大臣安娜·德帕拉西奥的文章《挽救伊朗核协议》称，外交界有一条不成文的规则，当一项协议陷入停滞，通常会扩大讨论范围。但美国似乎打算反其道而行之，试图通过扩大讨论范围撕毁一项现存的协议。而且这不是随便的一项协议，而是过去10年取得的最大外交成就之一—伊朗核协议。
文章称，实际上，“共同全面行动计划”并不涉及伊朗核计划的实质内容，也无法保证该国军事设施受到监督，而且大多数条款只有10年有效期。该计划并不奢望囊括一切，只是为了暂时化解伊朗核计划构成的威胁，为达成具有建设性的协议奠定基础。该计划划定的是起点而非终点。
文章称，“共同全面行动计划”是近年来少有的国际合作典范之一，为建立在法律法规基础上的国际秩序带来了喘息之机，而这种国际秩序一向是欧洲所崇尚的。如果特朗普撕毁了该计划，很可能导致未来的多边倡议陷入危险境地。
文章称，从地区的角度来看，美国撕毁“共同全面行动计划”将加剧自身在中东地区的边缘化。该计划是美国前总统奥巴马为了让美国脱离中东泥潭而作出的重要努力之一。如果撕毁该计划，美国在该地区仅存的一点信誉将丧失殆尽。
文章称，长远来看，如果美国撤离中东地区，中东乱局将使欧洲深受其害。“共同全面行动计划”为遏制伊朗扩大核计划制定了路线图。如果特朗普政府否定了这个模式，那么未来产生的新情况很可能更加复杂。欧洲国家领导人明白该计划的重要性，所以必须将其保住。
文章称，虽然想要取得成功，还需经历漫长道路，在这个过程中很可能借助制裁的手段，但仅凭制裁是绝对无法通往成功的。特朗普要加强对伊朗的控制的观点是正确的，但还是应当通过“共同全面行动计划”这个大平台采取行动。
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