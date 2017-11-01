中国10月制造业PMI不及预期 专家称经济增长放缓或非坏事

美媒称，中国10月31日宣布，其10月官方的制造业采购经理人指数（PMI）为51.6，没有达到预期。
据美国消费者新闻与商业频道10月31日报道，接受路透社调查的分析人士曾预计，10月官方PMI将达到52.0，低于9月的52.4。该指数超过50表明经济活动扩张，低于50则表明收缩。
报道称，中国国家统计局在另外一份声明中说，受“十一”长假以及高耗能、高污染行业生产经营活动趋缓影响，10月份的生产和市场需求增速有所放慢。
报道称，这一数据公布后，凯投国际宏观经济咨询公司中国市场经济学家朱利安·埃文斯-普里查德在一份报告中说：“本月经济活动放缓，多半是因为中国东北地区持续治理环境污染使工业活动受到干扰，信贷增长放缓导致投资支出减少，以及近期的财政支持政策开始放松。”
国家统计局同时公布，非制造业商务活动指数10月从9月的55.4下降至54.3。
评级公司标准普尔的亚太地区首席经济学家保罗·格伦瓦尔德说，中国经济依靠信贷过快增长，因此增长放缓可能并非坏事。他告诉消费者新闻与商业频道的记者：“我们有点希望他们慢下来。”
格伦瓦尔德说，从中期看，要让信贷扩张速度与国内生产总值增速匹配的话，实际经济增速需放慢到5.5%。
报道称，中国领导人今年早些时候说，中国官方制定的2017年经济增速目标为6.5%左右。
由于国内基础设施投资强劲和出口复苏，中国的制造业一直保持稳步增长势头。这令一些担心中国增长放缓和债务水平高企可能破坏这个世界第二大经济体发展的人松了口气。
据报道，另一套PMI数据将于11月1日公布，即财新/马基特制造业采购经理人指数。与官方PMI相比，财新/马基特指数通常更关注中小制造商。
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