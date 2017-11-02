中国经济再平衡令金融股受益

英媒称，通货再膨胀交易在美国或许死气沉沉，但它在太平洋对岸却生机盎然。昂证券公司战略师克里斯·伍德指出：身为中国乃至世界最大银行的中国工商银行目前在香港以高于账面价值的价格交易，这还是两年多以来的第一次。他指出：“中资银行资产质量的改善体现为中资银行股票的持续反弹，这些股票正被重新估值。”
据英国《金融时报》网站10月30日报道，银行通常是宏观经济趋势的代表。如此说来，中国工商银行和其他中资银行股价的回升反映出两种良性态势。
报道称，第一，债务的增长速度放慢了。对冲基金经理普遍认为，债务增长有朝一日会引发系统性的金融危机。实际上，摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，第二季度是债务自2011年以来头一次真正下降。
报道称，正如朱海斌所言，虽然总负债（包括影子银行）下降的数量“微乎其微”，但是债务构成同样发生了改变。企业贷款占总负债的比重有所下降，家庭负债所占比重有所上升。这意味着承诺已久的从投资转向消费的经济再平衡正在加快推进。
其次，银行是这一变化的双重受益者，因为对家庭的贷款、特别是房贷成为问题资产的可能性更低。此外，银行还可以对消费者收取更多利息，从而增加收益。
报道称，金融股票在MSCI中国指数中占到近24%，这些股票今年以来一直表现抢眼。鉴于银行资产负债表质量方面的这些积极趋势刚刚显现出来，银行拖垮金融系统的可能性会大大降低，而且消费者会和领导层一样对银行给予高度重视。
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