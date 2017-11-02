法国结束两年来国家紧急状态

法国持续两年的国家紧急状态将在周三结束。取而代之的是可以保证法国人“充分安全”的反恐法。
为体现这一歩骤的庄严，法国总统马克龙周一在摄像机前直播法令签署过程。反恐法将使多项紧急状态时实施的措施长期化。
同马克龙在竞选期间所承诺的那样，紧急状态在周二零点结束。马克龙宣布：“ 11月1日起，反恐法将帮助我们在结束国家紧急状态的同时，充分保证法国公民的安全。”
他还保证，反恐法“将在两年内展开评估”，然后决定哪些应当修订。10月18日得到通过的该法加强了行政机构在传唤个人和搜查住处方面的权力。
行政机构还可以关闭传播诱导恐怖主义思想的宗教场所，也有权在边境、车站或机场实施身份检查。
法国此前经历了长达23个月的国家紧急状态。法国内政部长热拉尔·科隆强调，紧急状态期间“查扣武器625件，其中军用武器78件。挫败了多起重要袭击，其中包括一起以总统大选集会为目标的袭击”。
两年来，警方执行的搜查超过4300次，传唤600人次。内政部将逐个研究目前遭传唤的41人以及11处被关闭的宗教场所，从而在新体制下做出决策。
科隆指出，反恐法在舆论中“取得了非常广泛的共识”。一些共和党议员抨击法律是“解除武装法”，要求延长紧急状态。2015年以来多起恐怖袭击带来的创伤则让公众舆论对反恐法没有什么异议。
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