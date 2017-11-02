巴西盐下层油田招标 全球石油巨头纷纷出手

法媒称，外国石油巨头27日积极参与了里约热内卢的竞标活动表明，投资者们有理由对巴西海域的盐下层油田展开开采活动。这些碳氢燃料矿层位于深海厚厚的盐层之下。
据法国《回声报》10月30日报道，中标者中包含8家外国公司，其中大部分是通过与其他公司组成财团来发挥作用。特别要提到英荷壳牌石油公司，中标的3个财团中有它的身影。该公司在其中一个财团中与道达尔石油公司联手。英荷壳牌石油公司本周已祭出王牌，因为其副总裁瓦埃勒·萨万信誓旦旦地称，这家英荷石油巨头能够以每桶低于40美元的成本开采埋藏在盐层下盆地的石油。
美国埃克森美孚公司与挪威国家石油公司和葡萄牙石油公司结成伙伴关系，赢得了桑托斯盆地一油田的开采权。尽管两个区块在27日的招标活动中没有找到买主，但竞标总金额已高达19亿美元，巴西能源部长费尔南多·科埃略称其为“令人瞩目的成功”。
报道称，这次招标具有双重重要性，首先这是4年来围绕备受觊觎的盐下层石油开采权的首次竞标活动。因为政局不稳定和国有的巴西石油公司饱受腐败危机困扰，巴西政府近年来宁愿暂停招标。更重要的新因素就是游戏规则变了。外国公司如今首次可以操控盐下层油田的开采和生产交易活动，这样的角色从前是专留给巴西石油公司的。
报道称，巴西石油公司行使了其“优先权”赢得了3个区块的开采权，其中之一是与莱普索尔中石化巴西公司合作赢得的。英国石油公司也与巴西石油公司结盟获得了两个区块的开采权。中国人的出现也很受瞩目，除了莱普索尔中石化外，中石油和中海油也参与了竞标。
英国IHS马基特公司咨询师认为，开采盐下层油田有可能使巴西的石油产量到2030年增加一倍（目前是每天250万桶）。
英国伍德-麦肯兹公司拉美问题专家奥拉西奥·昆卡认为，凭借这些招标活动，“巴西重新彰显其一流石油投资目的地的地位”。
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