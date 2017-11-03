特朗普竞选经理遭起诉 “通俄门”调查或旷日持久

负责“通俄门”调查的美国司法部特别检察官罗伯特·米勒１０月３０日宣布，曾在特朗普竞选阵营中担任竞选经理的保罗·马纳福特等三人与俄罗斯方面有不正当接触，涉嫌犯罪，遭到起诉。
这是米勒首次就“通俄门”公布调查结果。从目前情况看，调查可能旷日持久，美国共和、民主两党也势必展开新一轮攻守，并对联邦政府各项政策造成掣肘。
【新闻事实】
除了马纳福特，被指控的另外两人分别是特朗普竞选团队外交政策顾问乔治·帕帕佐普洛斯、马纳福特的商业伙伴里克·盖茨。
三人受到的指控包括洗钱、密谋反美、作伪证，以及伪报、瞒报银行信息等。
其中，帕帕佐普洛斯当天已承认曾向联邦调查局调查人员作伪证，并坦白接触过一名俄罗斯教授。后者去年４月告诉帕帕佐普洛斯，俄罗斯方面掌握了有关民主党总统候选人希拉里·克林顿的邮件，“有上千封之多”。
马纳福特和盖茨３０日下午出庭时不承认被控罪名，法官随后下令将两人软禁家中，等待１１月２日再次开庭。
【深度分析】
目前对“通俄门”的调查并未波及特朗普本人。特朗普在社交网络上表示，马纳福特受控罪名发生在加入竞选团队之前，并强调自己和俄罗斯“没有勾结”。白宫新闻秘书桑德斯也表示，米勒的调查和竞选团队、竞选活动没有关系。
但米勒的调查涉及对象众多、时间跨度较大，很可能旷日持久。多名美国政府要员卷入调查。长远来看，这样的调查及其引发的政治波澜将占据政府很多资源，牵扯政府执政精力，进而影响施政和改革。
民主党和共和党也将围绕这一调查在国会斗法。在国会众议院，几个由共和党人士主导的委员会已经宣布开启对奥巴马政府及希拉里涉嫌“通俄”的调查。
【第一评论】
在特朗普竞选阵营和政府人员受到相关指控后，奥巴马政府也受到所谓“通俄”调查。无论是否有真凭实据，此事都暴露出美国政界对俄罗斯的深重敌意。
当前，美俄关系处于低点，而且全是“雷区”——叙利亚、乌克兰、外交战……在“通俄门”的大背景下，美国政府任何与俄罗斯缓和关系的举措都可能被解读成“通俄”，要“排雷”难度自然更高。
然而，身处全球化时代，经济、政治、安全、科技等各领域都需要各国展开强有力的国际合作。尤其在一些重大国际议题和重要国际事务中，美俄间政治沉疴不应成为谋求共识和合作的绊脚石。
【背景链接】
针对“通俄门”的调查进展为何如此受关注，部分原因在于调查由特别检察官来主持。因“水门事件”辞职的尼克松，因“桃色事件”险被弹劾的克林顿，都曾受到特别检察官的调查。有媒体戏谑评价说，当前华盛顿权力最大的人当属米勒。
根据规定，特别检察官只能由司法部长因“能力不足”“行为不当”等理由免职，总统不能炒其鱿鱼。
调查过程中，事件本身并非调查重点，实际上更多时候是为了调查相关人等是否有滥用职权、干扰司法、干预调查、撒谎等行为。
就目前情况来看，并没有任何证据显示特朗普本人“通俄”。
俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫说：“这看上去就像一部长篇肥皂剧，能与美国时下播放的最热门连续剧媲美。”（新华社）
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