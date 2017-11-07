中国投资助塞尔维亚成为受尊重的力量

英国《金融时报》网站11月2日刊发塞尔维亚政府特别经济顾问弗拉基米尔·克鲁伊尔的文章称，来自中国的投资实际上在帮助塞尔维亚成为该地区一支受尊重的政治和经济力量。
文章称，塞尔维亚是欧洲增长最快的经济体之一。崭新的高速公路正在建设之中，更多资金被投入教育，该国还正在可再生能源、建筑和工程领域取得新突破。塞尔维亚吸引大量外国投资尤其是中国投资的能力对这些变化至关重要。
文章称，塞尔维亚位于中国“一带一路”基础设施倡议的中心，“一带一路”是一条从中国到德国、经由希腊港口、巴尔干地区和中欧的运输和贸易走廊。
文章称，这意味着源源不断的资金被用于建设道路和高速铁路，推动塞尔维亚经济增速去年达到2.8%。数据显示，2015年至2016年，中国与西巴尔干一些经济体的总贸易额达到33亿欧元（约合254亿人民币）。中国与塞尔维亚的贸易额占差不多10亿欧元（约合77亿人民币）。
文章称，为了实现繁荣，塞尔维亚必须要让吸引投资者变得更容易而非更困难，这些投资者可以带来更多就业机会、改善生活水平以及提高经济增速。来自中国的投资对塞尔维亚的变化有着积极和直接的影响，这些投资实际上帮助塞尔维亚成为该地区一支受尊重的政治和经济力量。这些改革不仅让塞尔维亚离欧盟更近，对促进该地区的和平稳定也至关重要。
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