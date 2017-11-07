新加坡地铁事故不断 邀请台湾专家前来会诊

新加坡讯，新加坡交通部长许文远在国会说，较早前发生的地铁隧道淹水事故是可以避免，事故是因为缺乏维护和维修团队的疏忽。许文远说，新加坡将邀请台湾的地铁专家前来新加坡会诊。
10月7日发生的碧山段地铁隧道淹水，导致南北地铁线服务中断20小时。许文远今天在国会表示，问题的原因不是非比寻常的暴风雨，而是维修不良和维修团队的疏忽。
他说，这个抽水系统需要每季度进行维护，维护记录在去年12月、今年3月和6月签署并呈交，但这些记录和实际进入轨道的记录以及水泵启动记录不符。
而维修团队的六人当中，三人在SMRT任职超过20年。其中一名工作了超过28年。这六人已经被停职，并正在协助SMRT调查，许文远说。
维修部门的另外七名经理级员工，其中包括两名副总裁层级的执行人员，也被停职，将受到进一步的问话。
许文远也说，由于隧道淹水事件的真相并不复杂、事发原因清楚，交通部将不会成立调查委员会。陆路交通管理局的调查将在几个星期后完成。
许文远指出，地铁隧道的设计完全能够防止淹水发生。其中，碧山地铁站的蓄水量超过5000立方米，相等于两个奥林匹克游泳池。就算所有三个水泵无法操作，当天的雨水也只应该占蓄水池的13%。但事实是，蓄水池因为缺乏清理和维修，在雨开始下之前就已经装满了污泥和土，因此那天傍晚的雨直接流进了隧道。
除了碧山，SMRT也检查了红山、景万岸、劳明达和樟宜地铁站的水泵系统。结果发现，景万岸地铁站八个水泵中有两个无法操作，劳明达地铁站四个水泵中有三个无法操作。SMRT正在调查相关团队的责任。
SMRT将采取迅速和严厉的行动来铲除不当的作风，避免事件发生，包括重组负责维修水泵抽水系统的团队、把水泵维修次数从每三个月一次增加到每个月一次、以及改进淹水应急机制并计划与民防部队和公用事业局加强合作协调。
另外，SMRT也邀请台北捷运的一组专家对SMRT的地铁运营进行彻底和独立的检讨，找出任何不足，以在系统管理、工程和维修方面改进。
针对SMRT总裁郭木财在隧道淹水事件后表示，机构内存在“根深蒂固的企业文化问题”。许文远指出，树立正确的工作文化是所有人，包括最高领导人和一般员工的责任。
“如果工作文化不良，总裁必须负责。企业文化由你树立。”
他期待SMRT管理层树立专业和卓越的工作文化与作风，在整个机构培养更强的问责文化、拥有权和公开呈报的做法。
SMRT主席佘文民之前表示，SMRT对于监督和维修方面的失误采取“零容忍”的态度，并将全面审查维修记录揭露任何不当行为。公司将检讨从总裁到相关主管的资深管理层薪酬。
许文远表示，“我对于SMRT新主席改造SMRT整体文化的决心和诚意有信心。在机构领导层和所有员工的支持下，我有信心他会成功。”
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