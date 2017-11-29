日本学者：安倍欲在亚洲搞“俾斯麦外交”

日本《读卖新闻》11月19日发表日本庆应大学教授细谷雄一题为《变化中的国际秩序：“19世纪的欧洲”重现现代》的文章称，目前的国际秩序有点类似19世纪的欧洲，安倍政府实施了“俾斯麦式外交”，日本想要主导大国之间的合作。
文章称，在19世纪欧洲的国际政治中，重要的是实力，多个大国开展战略性外交，反复重组同盟，建立势力均衡。当时在舞台中央扮演重要角色的是沙皇俄国。在18世纪末到19世纪初的拿破仑战争中，俄军打败了拿破仑率领的法军。此后，俄国占据着决定欧洲未来国际秩序的重要位置。
那个时代随着第一次世界大战的爆发而落幕。其后，基于意识形态的正义被提倡，美国称霸的时代到来。
文章称，然而，现在的美国总统特朗普与历任总统都不同，对于民主、人权、法治等美国长年倡导的核心价值理念似乎不太关心。他希望通过与所有大国“做交易”，来使美国的利益最大化，这导致美国在世界的影响力降低。打算填补这一空白、主导形成亚太地区秩序的是安倍晋三。
文章称，19世纪德国宰相俾斯麦作为立足现实主义的外交领导人，努力形成了对德意志帝国有利的秩序。俾斯麦从均势视角出发，开展了长期性外交战略。而在现代国际政治中，美国、中国、俄罗斯、欧盟和日本五大势力，展开着复杂的多边外交。
文章宣称，重要的是，日本要主导这些大国之间的合作。从这个角度看，可以说安倍政府实施了“俾斯麦式外交”。
首先，日美关系是重中之重，安倍立足于与特朗普的亲密互信关系，不断谋求建立更加牢固的日美同盟。
其次，日本与欧盟之间的“经济伙伴关系协定”（EPA）与“战略伙伴关系协定”（SPA）即将完成。对于俄罗斯，安倍政府通过频繁的首脑外交，正在发展广泛合作关系。
文章称，涵盖上述内容的日本外交战略构想，就是在今年日美首脑会谈中双方一致同意开展的“自由开放的印度洋－太平洋战略”。这就是在日美同盟的基础上，加上澳大利亚、印度，由这四个国家进一步加深合作，形成地区秩序。日本要在这方面力争发挥主导作用。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost