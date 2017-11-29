比特币价格被推高 法律认可不易未来仍“模糊不清”

外媒称，在世界最大加密货币交易所之一的韩国比瑟姆交易所（Bithumb），比特币的价格突破了1万美元大关。大多数中央银行仍然不承认这种数字货币的资产地位。
据“今日俄罗斯”电视台网站11月27日报道，年初，比特币价格还不到1000美元。现在，根据普华永道会计师事务所发布的全球百强公司排行榜，比特币的交易总值已超过花旗集团的市值或卡塔尔的经济总量。
报道称，比特币现在面临着法律认可问题。芝加哥商品交易所有意推出这种加密货币的期货。可是，新西兰全汇公司投资分析师谢尔盖·科斯坚科警告称，虚拟货币的法律认可问题可能限制比特币的发展。
他告诉记者：“这可能导致资金外逃至期货市场，进而促使比特币在现货市场的交易价值下跌。这事儿发生得越早，我们就会越早看到比特币价格走势逆转。”
科斯坚科认为比特币的未来仍“模糊不清”。
他说：“价格波动的原因不明，且并非基于实际支撑因素，这与公司股票或货币不同。不像比特币，这些领域的价格变化由对一系列基本的、技术性的因素的分析支撑，而不是由市场角色的主观意见支撑。”
报道称，本月，这种全球最流行的加密货币经历了币值波动。两周前，比特币的价格下跌30%至5500美元。那之后，其币值翻了近一番，超过了1万美元。
分析师稍早告诉记者，向比特币注资的机构投资者越多，比特币的价格就越稳定，因为顶级投资者痛恨价格波动。
据美国有线电视新闻网网站11月27日报道，2017年比特币暴涨势头渐旺。这种虚拟货币的币值26日首次突破9000美元，27日上午又在亚洲市场冲破9500美元。
今年，全球股市都在上涨，但与比特币相比，股市收益就显得微不足道了。今年迄今这种数字货币的价格已令人难以置信地上涨约860%。
报道称，虽然一些高级财务主管对比特币的暴涨持怀疑态度，但专家说，最新一轮上涨似乎是相关预测刺激的结果——有人预测，大型职业投资者，比如对冲基金和资产管理机构，可能很快对这种货币注资。
香港数字货币交易所Gatecoin销售部经理托马斯·格卢克斯曼说，大型基金公司管理的资金，哪怕是一小部分，“也会对比特币市场产生剧烈影响”。
报道称，这种加密货币正逐步获得金融行业某些部门认可的合法地位。
下月初开始，投资者就可通过芝加哥商品交易所交易比特币期货了。此举可能有助于提升比特币在主流投资者中的声誉。
格卢克斯曼说，大型交易所的支持将鼓励机构投资者“涉足比特币市场”。他认为如果比特币突破1万美元大关，那么更多职业投资者就会投资比特币。
报道称，众所周知，这种虚拟货币被摩根大通首席执行官杰米·戴蒙称为“骗局”。但包括高盛集团首席执行官劳埃德·布兰克芬在内的其他知名人士却为之辩护。
某投资公司财富投资顾问沙恩·查尼尔预测，比特币价格未来6个月内将冲上1.2万美元的高点。
他说：“短期内，贪婪将继续推高价格。”但他警告称，未来数周，一旦比特币期货入市出现闪失，就有可能引起“剧烈短期暴跌”。
比特币冲上9500美元的路途并不平坦，其间经历了阶段性重大波动。
9月，在中国政府叫停比特币交易后，比特币价格暴跌，跌幅高达20%。
本月早些时候，比特币价格短短数日暴跌30%；而在交易者似乎开始转投其他加密货币后，比特币币值又迅速反弹。
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