中宣部副部长鲁炜涉"人奶宴"招待 曾令习近平震怒

中国国家主席习近平(专题)访问美国华盛顿州期间与脸书公司创始人扎克伯格交谈，时为中国互联网大总管的鲁炜在一旁笑脸相陪。
中共原网信办主任、中宣部副部长鲁炜落马，成为赵乐际拿下的真正〝首虎〞。鲁炜曾被称为〝网络沙皇〞，港媒指其被免去网信办主任职务，是因为对抗习近平。
新华社11月21日晚间通报，曾任新华社副社长、中共网信办主任的宣传部原副部长鲁炜涉嫌严重违纪，目前正接受中纪委审查。
11月10日，原中共全国人大环境与资源保护委员会副主任委员、中国环境科学研究院原院长孟伟落马，一度被认为是赵乐际上任中纪委书记后拿下的〝首虎〞。不过有媒体质疑，孟伟落马时只是局级干部，只是其副主任委员职务通常是由退居二线的正部级官员担任。
而此次正部级官员鲁炜的落马，或可以称为赵乐际打的第一只真正〝老虎〞，也是目前为止中宣系统落马的最高级别官员。
鲁炜现年57岁，出身于中宣系统，曾长期在新华社任职，2011年调任北京市委宣传部长，2013年改任网信办主任，后兼任中宣部副部长。
当时，香港《苹果日报》引述新华社内部人士透露，鲁去职或因他负面事件太多，早已让习近平震怒。
知情者指，鲁炜被指参加企业招待的〝人奶宴〞，以及他在新华社负责经营时涉嫌贪腐，中纪委一直在查他。
2015年12月乌镇世界互联网大会，习近平非常重视，亲自赴会演讲。鲁炜为制造〝万邦来朝〞景象，竟让一些外国留学生(专题)和在华谋生的外国人假扮〝各国专业人士〞与会，令习近平大怒。
另外，鲁炜明知徐麟是习亲自点将从上海调来要重用，鲁却拚命压制徐，不让他参与重要决策。徐作为网信办第一副主任，鲁却故意把徐安排到处级干部办公室。
网信办被认为是中共网路监管的代名词，国际媒体称鲁炜为〝中国网路掌门人〞，民间称之为〝网络沙皇〞。
海外媒体此前报导，网信办内部人士透露，鲁炜对于互联网的管控用疯狂来形容毫不为过。在香港雨伞运动游行期间，其人天天睡在办公室，为了铲除网上不同的声音，连洗澡的时间都用于开会删帖。
在网上，一位媒体人曾踢爆事件详情：
某年某月某日，这位先生（当时还是副部级）参加一个大老板在北京某会所搞得宴会。席间，人奶是作为一道菜上来的。不过这道菜并非盛在任何器皿里，而是在每位食客旁都来了一位全裸的美艳少妇。请客的大老板指着少妇们对客人说：“大家请随意，想喝奶喝奶，想“吃人”就“吃人”。”在座者心知肚明。于是乎，大家停止了交谈，放下了手中的一切，开始倾情地对付这道“菜”。顿时餐厅里传来一片“喳喳”的声音。期间，有些人安奈不住，带着自己的“奶妈”到房间里潇洒去了。
“人奶”是当天宴席上最贵的一道“菜”，每位标价5000元。
据消息人士称，那位当下正部级宣传口领导参加这种宴席不是一次两次了。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost