中企在德收购：欲成“中国冠军”统治世界市场

德媒称，近年来中国企业在德国大举收购，迄今被收购的企业无论工会还是资方都对中国投资者有较为正面的评价。被中方收购的企业留住了工作岗位，而且经营蒸蒸日上。
据德国《南德意志报》11月20日报道，德国金属工业工会的于尔根·克纳说：“中国投资者尊重员工。”因此，大多数情况下德国企业与来自远东的所有者相处融洽。自混凝土泵制造商普茨麦斯特、机器人生产商库卡或凯傲叉车集团被中国人收购以来，确实几乎未听到任何抱怨。虽然库卡和最近被中国人收购的照明灯具公司朗德万斯现在要裁员，但克纳指出，朗德万斯公司裁员并非仅因为有了新东家。在《南德意志报》举办的经济峰会上，有关中国的讨论得出一个共识：中国在德国的收购并未造成不利影响。
孙轶是安永会计师事务所的亚洲业务专家。每周都会有寻找德国收购对象的中国投资者向她咨询。孙轶说，直到3年前，中国人的投资还只限于化工、汽车和机械制造领域。而现在，“各个领域都有中国人的身影”。最近，中国人还在黑森林收购了一家非常漂亮的康复诊所。
报道称，位于巴伐利亚州的塑料机械制造商克劳斯－马费公司目前也已被中国人收购。总裁弗兰克·施蒂勒表示，作为中国化工集团的子公司，克劳斯－马费现在生意蒸蒸日上。公司的前所有者中没有一个取得过类似的增长。中国投资者不是只顾短期利益；他们希望在这些世界市场领头羊公司成为“学生”，了解一家企业如何能主导一个行业。
克纳指出，中国投资者的想法可以理解，但也成为令人“担忧”的理由。他在德国金属工业工会董事会不仅负责西门子集团，也负责航空和轨道技术。他的经验是：“中国冠军”正在产生，它们希望统治世界市场并且耐力持久。目标是：中国要成为成功的国家，这种社会景象与西方完全不同。与中国做轨道交通生意的阿尔斯通、庞巴迪和西门子等西方企业曾是多么自豪，而现在中国的轨道交通技术已经更强，或许很快也会在飞机制造领域胜出。
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