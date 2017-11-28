美军“复制”逼真战场锤炼战力：玩射击游戏 建模拟城市

美国《防务新闻》周刊网站11月27日发表题为《电子游戏帮助美国海军陆战队模拟备战》的报道称，美国海军陆战队的一个营在几台老旧电脑的帮助下，正在赋予步兵班长们规划、执行和审视整项任务的能力。
驻北卡罗来纳州勒琼军营的第6陆战团第2营指挥官马库斯·梅因兹中校已经厌倦了下属海军陆战队员在用白板或沙盘进行演习时的呆滞眼神。他拦下了14台正被送去回收的电脑，并把它们装上了上世纪90年代的野战游戏软件。
这种绰号为“战术决定套装”（TDK）的低成本、低技术含量装备让他的一些官兵得以开始利用第一人称射击游戏和即时战略游戏来完成虚拟战斗。
后来与海军研究处的合作提供了无人机、三维制图软件和虚拟现实眼镜，这样海军陆战队员就可以用无人机绘制出他们即将作战区域的地图。他们可以戴上眼镜，站在战场中央，看着测绘准确的地形并看到友军的位置。
这些装备及其动机——即在班、排和连一级提供成本低廉的对抗训练——在今年2月获得了进一步认可，当时海军陆战队副司令格伦·沃尔特斯下令迅速复制这一模式。该装备可以与射击模拟器结合在一起，以跟踪射出的子弹和命中情况。
美国《防务新闻》周刊网站11月27日发表题为《欢迎来到陆军的人造城“尤詹”》的报道称，在加利福尼亚南部的欧文堡国家训练中心，美国陆军正在训练士兵执行海外军事任务，其中一种方式是在莫哈韦沙漠的一个大型训练场内建造的模拟城市中开展作战。
在这座名为“尤詹”的人造城市里，士兵们通过作战来占领并保卫100多幢建筑和其中的居民，同时还要面临人道主义危机以及难民和移民涌入的问题——所有这些都是为了复制陆军战略家眼中的未来作战行动挑战。
“尤詹”看上去像是一座中东城市，但它也可以改造为一座东欧城镇，以开展另一种训练演习。
作为最近开展的为期两周的旅级训练的一部分，美军从敌军手中夺回了“尤詹”，但一个叛乱组织正在酝酿反击。在整座城市里，平民们继续着日常的生活，士兵则在准备迎接反击。
陆军少校皮特·博加特说：“他们把平民生活纳入每一种场景，因此显得更加逼真了。他们有流离失所的平民，他们有市长，他们有警察局长。我们有非政府组织、国际组织以及联合国。所有这些都使场景更加逼真。”
“尤詹”的一些居民是扮演中东或东欧平民的职业演员，其他人还包括移民到美国并假装生活在模拟城市中的人。
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