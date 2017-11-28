“亚洲版北约”套上新马甲

至少对于美国和美国的一些盟友来说亚太”已经变成了“印太”。乍听起来，这一变化好像没什么了不起，但这一字之差所具有的意义远比字面本身要深远得多：在该地区的地缘政治版图上，它可能带来地震性的变化。
美国、日本、澳大利亚和印度本月宣布，同意成立一个联盟，从印度洋到太平洋到存在诸多纷争的东海和南海水域巡逻并施加影响力。
这四个“志同道合”的民主国家组成联盟（被称为“四方安全对话”或“ Quad”)的想法，最初是由日本首相安倍晋三2007年提出的。但当时中国抗议说，与印度成立的这一防务伙伴关系的目的是遏制中国的发展，这一想法因此被搁置。
但今年11月11日，在美国总统特朗普首次东亚之行的间隙，这四个国家的高级官员在马尼拉会谈，这一想法突然被重新提起。显然，这一组织的安全曰程将以中国为中心。
Quad的复活突出表明，美曰澳印的外交人士对中国经济和军事力量的迅速崛起日益感到怀疑和不安。
在会后发表的一份声明中，四国表示，致力于确保地区“自由与开放、尊重国际法，以及以规则为基础的印太秩序”。
团结起来一致对抗中国的这一新战略突出表明，中国和美国之间在这一地区的竞争曰益激烈。Quad会议正值美国似乎正在转换战略重心之际。
特朗普在访问东亚时，也称这一地区为“印太”而非“亚太”，这是对中国的明确挑战。
这一战略似乎是特朗普的“硬平衡”东亚外交政策的一部分。特朗普在放弃其前任奥巴马的“重返亚洲”战略，并退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，视其为保持美国在该地区存在的一个方式。
虽然自第二次世界大战以来，美国一直在太平洋地区占据主导地位，但其外交和军事影响力很少延伸至印度洋。不过，这一新战略表明，美国仍在外交和安全方面致力于在这一地区保持存在，并突出了印度作为一个盟友的重要性。
像韩国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾和越南这些较小的国家，也可能得益于美国领导的多极“印太”伙伴关系，以牵制中国的影响力。
同时，这一关系也表明，在一个曰益一体化的世界中，海上地缘政治正变得日益重要。在经济方面，这一战略可以被视为是对中国“一带一路”倡议的一个回答。
虽然Quad成员国没有说它们的目标是牵制哪个国家，但该组织表示，其目标是促进自由与民主，确保自由主义在这一地区的胜利。
此外，成立这一联盟的一个更重要的因素是这些国家在地区安全问题上没有利益冲突。这些国家创立的这一安全联盟有可能发展成为一个亚洲版本的北约，并在未来几十年中大幅改变地区安全版图。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost