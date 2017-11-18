迪拜航展“订单战” 空客波音均获“天价”大单

外媒称，虽然迪拜航展似乎因卡塔尔航空公司缺席和中东冲突而死气沉沉，但在航展第四天（15日），空中客车与波音之间的订单竞赛强势重登舞台。
据法国《回声报》网站11月15日报道，主营航空运输业务的美国因迪戈投资公司宣布签下目录价格达495亿美元的空中客车历史性大单。
为了敲定谈判，边疆航空公司控股人、博拉里斯公司持股人比尔·弗兰克飞往阿联酋，会见空中客车首席执行官汤姆·恩德斯。
这份包括430架A320系（含A320neo和A321neo）中程客机的订单创下空中客车历史之最。这也是空中客车畅销机型A320neo的一次加冕。15日，空中客车还宣布，与中国国银航空金融租赁公司签署了90架A320neo飞机订单。
在空中客车与波音每年的传统订单竞赛中，面对数月来人们对空中客车落后于美国对手的议论，这一订单将使格局重新洗牌。迪拜航展12日开始时，波音与阿联酋航空签署了价值150亿美元的40架波音“梦想客机”787订单，此前人们都预计阿联酋航空会向空中客车购买大型客机A380。
15日，波音再接再厉，拿下与迪拜航空公司的225架波音737Max豪华大单，目录价格为270亿美元。这家廉价航空公司对空中客车A321neo犹豫再三后最终选择了与之竞争的波音机型。
在迪拜，订单之争直到16日航展闭幕也不会结束。埃及航空公司刚向空中客车的新伙伴加拿大庞巴迪公司订购了24架CS300飞机。
另据德国《世界报》网站11月15日文章，这一历史性的合同从多个角度来看都是大得惊人的。在迪拜航展的第四天，空中客车首席运营官约翰·莱希与80岁的老牌航空投资者比尔·弗兰克向媒体宣布了这一难以置信的消息。
美国财团因迪戈投资公司将订购430架新型空中客车A320系中程客机。以官方定价来计算，这一交易的总额达到近500亿美元。对这家欧洲飞机制造商来说这是一笔庞大的合同，而客户恰恰来自美国竞争对手波音公司的本土市场。
在迪拜签订的273架A320neo和157架A321neo合同已经打破了航空史上的所有纪录。它是廉航经营模式未来大有可为的一个证明，也是空中客车在美国产能得到充分利用的一个保证。这家欧洲飞机制造商自2015年起就在亚拉巴马州拥有一条A320生产线。
它也扭转了空中客车与波音今年以来在订单争夺中的力量对比。空中客车今年以来一直落后于美国竞争对手。到11月7日为止，波音以605架飞机订单领先，而截至10月底空中客车只收到了288架飞机的订单。一旦因迪戈投资公司的订单得到确认，空中客车将明显超越波音公司。
对于即将退休的超级销售员莱希来说，这在某种程度上可以算是为他送上的告别礼物。而对于空中客车来说，它则是在中东最重要航空展上获得的某种安慰，因为此前波音已经令其面上无光。原本预计阿联酋航空会在展会首日增订38架A380客机，然而阿联酋航空却宣布签订了40架波音787飞机的购买意向声明。
在空中客车宣布庞大订单后仅仅过了几个小时，波音就宣布廉价航空公司迪拜航空公司订购了225架737Max飞机。这家公司应当考虑过将合同分给空中客车和波音两家公司。但是结果显然并非如此。
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