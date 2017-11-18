新加坡土特产是啥？回国出国送礼再不愁，新加坡食品伴手礼专卖店在樟宜机场开业啦

很多游客到新加坡来旅游或出差，都会问当地人：“新加坡的土特产有些啥？”被问者往往抓头皮无法回答，因为新加坡那么小，什么都要进口，哪来什么“土特产”啊。
有些脑子灵活的，则会推荐朋友去牛车水买肉干。但现在人讲究健康，光买肉干也不是好主意，而且联合国世界卫生组织下属国际癌症研究机构都将烤肉列为致癌食品，听起来也让人怕怕。
那么，从新加坡回国，总得带些伴手礼给亲朋好友和同事吧。
好了，现在好消息来了。新加坡在樟宜机场的第一和第四航厦，已经开设了两家新加坡食品伴手礼专卖店，再不必为回国送礼而发愁啦。
新加坡食品制造商协会，在新加坡政府的支持下，在樟宜机场的两个新加坡食品伴手礼专卖店，首批推出新加坡11家食品厂的18种食品伴手礼。
例如，叻沙曲奇、亚坤咖椰酱、肉骨茶汤料、榴莲等。
除了在机场设专卖店，游客也可在樟宜机场的网购平台iShopChangi预购这些伴手礼。
食品协会接着还会同其他新加坡著名景点的经营者合作，把伴手礼带到更多游客聚集的地方。
新加坡政府出手支持这项伴手礼计划，其实是要协助厂商瞄准全球蓬勃发展的伴手礼市场。有关数据指出，全球伴手礼的规模，将从2015年750亿新元，增长到2020年的960亿新元。
新加坡贸工部长林勋强指出，新加坡的食品业者应该抓住这个市场机遇。
他说，在新加坡，糖果，纪念品和礼品深受游客欢迎，占其购物总支出的8％至11％。随着新加坡的国际游客人数的增加，预计食品礼品的销售将有所增长。
林勋强鼓励新加坡业者，不断推出新产品，吸引新加坡本地和海外的顾客。
林勋强也表示，樟宜机场是推出伴手礼的理想地点，去年洋浦5870万人次的旅客进出樟宜机场，每星期新加坡有7000个航班，飞往90个国家的380个城市。
“这是向国际市场展示食品伴手礼的理想舞台，”他说。
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