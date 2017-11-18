特朗普称亚洲行成功孤立朝鲜

特朗普总统称，他与亚洲领导人就应对朝鲜及其核计划达成了新的决定，展现了一个更强大、更自信的美国形象。
特朗普说，留给解决朝鲜问题的时间正在慢慢流逝。在结束了为期12天的亚洲之行后，特朗普在华盛顿作出了上述表态。他在讲话中列举了此次亚洲之行的成功之处，同时也批评了其前任在保护美国就业、贸易和安全方面的失败和天真。
特朗普说：“现在，美国重获的自信和国际地位是以往任何时候都不能比的。”
在今天的讲话中，特朗普回顾了他所谓的强有力的美国外交政策。他说，对主权和尊重的强调带来了更牢固的关系、来自北约盟国的更坚定的防御承诺，以及更多的美国军售。
他说：“美国回来了。”朝鲜威胁的不断加剧是特朗普讨论的主要安全问题，他说，他推动各方利用制裁对朝鲜施压，并使这一联盟更加团结。
特朗普说：“我号召所有国家(包括中国和俄罗斯)团结一致，孤立朝鲜政权并切断与它的所有商贸联系，直至其停止危险的挑衅。”
【法新社华盛顿11月15日电】特朗普周三在一场总结其亚洲之行成果的演讲中宣称：“美国又回来了，未来从未如此光明。”成果就是收紧了对朝鲜的压制，而且贸易出现新格局。
结束亚洲之行的第二天，特朗普在一段24分钟的白宫演讲中表示：“我们打下了和平与安全的基石。”
美国总统夸耀其重新提高了美国在该地区的地位，谋求解决他接掌白宫时遭遇的以朝鲜核问题为首的那些挑战。他的首要目的在于“团结世界以针对朝鲜政权构成的威胁”，而且他认为这一任务已经完成。
特朗普亚洲之行的另外两个目标是促进一个“自由和开放”的印太地区以及同该地区国家发展“平衡和互惠”的贸易关系。
在这两点上有公布什么具体内容。但是美国总统认为已经成功取得进展。
美国总统对他访问的国家的领导人做出的友好举动显得非常敏感。他花时间讲述了他是中华人民共和国成立以来第一个在故宫用晚餐的外国领导人。
他表示：“美国代表团和我本人在各地都受到了热情、好客，特别是尊重的接待。在我们访问期间，全世界都看到了一个强大、自豪和自信的美国。”
【德新社华盛顿11月15曰电】美国总统特朗普周三表示，在近两周的亚洲之行中，美国成功孤立了朝鲜，与日本、韩国和中国一道施加了大的压力”。
特朗普指责了之前政府的“战略忍耐”政策，称美国不会同意与平壤达成所谓的“冻结换冻结”协议。在这种协议下，朝鲜会以冻结核活动换取妥协。
他说：“时间紧迫，所有的选择都是可能的。”他宣称除了朝鲜无核化之外，其他选项都是不可接受的。
特朗普还吹嘘了他所谓的“公平互惠贸易”，并承诺要“采取所有必要措施”保护美国利益。
他说：“在亚洲，我们发出的信息明确且受欢迎：美国是来竞争的，来做生意并捍卫我们的价值观和安全的。”
特朗普吹嘘此次为期12天的访问是超过四分之一个世纪以来美国总统对本地区最长时间的访问，他说自己在海外受到了热情接待。
他指出在日本、韩国和中国都签署了商业协定，并在越南举行的亚太经合组织峰会上签署了呼吁世界贸易组织改革的声明。
【美联社华盛顿11月15曰电】特朗普总统15曰说，美国和中国一致同意，朝鲜不能仅仅用冻结核武器计划来换取妥协，而是必须销毁武器库。
在白宫讲话时，特朗普称他的亚洲之行取得了“巨大成功”，外国领导人都盛赞美国，并肯定它的世界地位。
“美国重振的信心和世界地位从未像现在这么棒。”特朗普说，同时详述了他对日本、韩国、中国、越南和菲律宾的访问。
特朗普说，他此行有三个目的：让全世界团结起来打击朝鲜的核野心，加强在该地区的联盟，并坚持“公平互惠”的贸易。
特朗普表示要“尽快”消除与贸易伙伴们的可观贸易赤字。他说，美国与其他同家的贸易赤字达到一年8000亿美元是“不可接受”的，并承诺要“尽快将这个数字降下来”。他没有说明要如何实现这个目标。
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